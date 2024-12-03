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Идеальный плейлист: хитрый способ успокоить собаку в поездке

2:32
Зоосфера

Поездки в автомобиле для многих собак — это источник стресса. Однако создание правильной музыкальной атмосферы может помочь питомцу расслабиться.

Собака выглядывает из окна машины
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Собака выглядывает из окна машины

Исследования показывают, что определённые музыкальные жанры оказывают положительное воздействие на собак, помогая снизить тревожность.

Какие жанры подойдут для собак

Учёные Университета Глазго выяснили, на какие музыкальные жанры собаки реагируют лучше всего.

  • Регги: ассоциируется с тёплой, расслабляющей атмосферой.
  • Софт-рок: отличается мягким ритмом и мелодиями, которые способствуют успокоению.

Эти стили помогают снизить уровень стресса у животных, создавая для них комфортные условия.

Почему это работает

  • Регги вызывает у собак чувство спокойствия благодаря плавным ритмам и мелодиям.
  • Софт-рок благодаря своей мягкости оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.

Чего стоит избегать

Не вся музыка благоприятно влияет на собак. Некоторые звуки, наоборот, могут усиливать их тревожность.

  • Звуки свиста: высокие частоты раздражают слух собак и вызывают беспокойство.
  • Резкие и громкие композиции: тяжёлый рок или хаотичные ритмы усиливают стресс.

Как составить подходящий плейлист

Советы преподавателя музыки Сэма Саттона.

  • Выбирайте мелодичные композиции в жанрах регги или софт-рок.
  • Избегайте треков с резкими звуками и свистами.
  • Тестируйте музыку заранее, наблюдая за реакцией собаки.

Примеры подходящих композиций

  • "Could You Be Loved" — Bob Marley
  • "Hotel California" — Eagles
  • "Three Little Birds" — Bob Marley
  • "Let It Be" — The Beatles
  • "No Woman, No Cry" — Bob Marley

Советы для комфортной поездки

Чтобы поездка стала комфортной, помимо музыки, следуйте этим рекомендациям.

  • Уменьшите громкость: слух собак намного чувствительнее, чем у человека.
  • Создайте уют: обеспечьте питомца лежанкой или удобным креслом.
  • Делайте остановки: давайте собаке размяться.
  • Предложите игрушки или лакомства: это отвлечёт внимание от поездки.

Музыка — это доступный и эффективный способ снизить стресс у собаки в дороге.

Правильно подобранные композиции помогут вашему питомцу чувствовать себя комфортно, а поездки станут приятнее для вас обоих.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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