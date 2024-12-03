Растения-убийцы в вашем доме: как уберечь кошку

3:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки славятся своей любознательностью и любовью к зелени, однако эта привычка может быть опасной.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комнатные цветы на подоконнике

Многие комнатные растения содержат токсичные вещества, способные причинить вред здоровью питомца. В этой статье вы узнаете, какие растения представляют угрозу для кошек и как избежать возможных проблем.

Растения, смертельно ядовитые для кошек

Некоторые комнатные растения настолько токсичны, что их употребление может привести к серьёзным последствиям, включая смерть животного. Вот список наиболее опасных:

Азалия

Токсичны все части растения.

Симптомы: рвота, судороги, поражение сердца и почек.

Гиппеаструм, кливия, эухарис (амариллисовые)

Вызывают рвоту, понос, дерматиты.

В тяжёлых случаях: судороги и нарушения работы ЦНС.

Ароидные (диффенбахия, монстера, антуриум, филодендрон)

Сок вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи.

Возможны отёк гортани, удушье, воспаление глаз.

Бегония

Опасна щавелевая кислота в листьях.

Симптомы: ожоги слизистых, отёк горла, удушье.

Декабрист

Ядовиты листья, вызывая отёк гортани и возможное удушье.

Адениум, олеандр, дипладения (кутровые)

Содержат сердечные гликозиды, приводящие к остановке сердца.

Плющ

Вызывает судороги, ожоги слизистых, проблемы с дыханием.

Цикламен

Токсичен сок: провоцирует ожоги, проблемы с дыханием и пищеварением.

Молочайные (кодиеум, пуансеттия, акалифа)

Содержат млечный сок, который вызывает ожоги, рвоту, нарушения нервной системы.

Растения, опасные, но не смертельные

Эти растения могут вызывать неприятные симптомы, но, как правило, не приводят к гибели питомца.

Герань : вызывает рвоту, диарею.

: вызывает рвоту, диарею. Щучий хвост (сансевьера) : раздражает слизистые.

: раздражает слизистые. Фиалка (сенполия) : возможны рвота и понос.

: возможны рвота и понос. Алоэ : сильная диарея при употреблении.

: сильная диарея при употреблении. Шефлера: ожоги слизистых оболочек.

Как предотвратить отравление

Уберите ядовитые растения

Если питомец неравнодушен к зелени, избавьтесь от токсичных цветов.

Обеспечьте недоступность

Установите растения на высокие полки или подвесные кашпо.

Защитите цветы сеткой.

Используйте отпугивающие средства

Опрыскивайте растения специальными составами с неприятным запахом.

Предложите безопасную альтернативу

Выращивайте траву для кошек, например, овёс или пшеницу.

Первая помощь при отравлении

Если кошка съела ядовитое растение:

Оцените состояние

Осмотрите полость рта на наличие ожогов.

Обратите внимание на симптомы: рвота, слабость, судороги.

Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно

Это может усугубить состояние, если ядовитый сок уже повредил слизистую.

Срочно обратитесь к ветеринару.

Возьмите с собой образец растения или его название для точного диагноза.

Альтернативные варианты

Если вы не хотите отказываться от комнатных растений, попробуйте:

Выбирать безопасные растения : папоротники, бамбук, хризантемы.

: папоротники, бамбук, хризантемы. Поддерживать баланс интересов, обучая питомца избегать цветов.

Комнатные растения могут быть серьёзной угрозой для здоровья кошек. Узнав, какие из них опасны, и приняв меры предосторожности, вы сможете защитить своего питомца и наслаждаться зеленью в доме.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

