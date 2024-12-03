Растения-убийцы в вашем доме: как уберечь кошку
3:48
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03.12.2024 19:29
Кошки славятся своей любознательностью и любовью к зелени, однако эта привычка может быть опасной.
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике
Многие комнатные растения содержат токсичные вещества, способные причинить вред здоровью питомца. В этой статье вы узнаете, какие растения представляют угрозу для кошек и как избежать возможных проблем.
Растения, смертельно ядовитые для кошек
Некоторые комнатные растения настолько токсичны, что их употребление может привести к серьёзным последствиям, включая смерть животного. Вот список наиболее опасных:
Азалия
Токсичны все части растения.
Симптомы: рвота, судороги, поражение сердца и почек. Гиппеаструм, кливия, эухарис (амариллисовые)
Вызывают рвоту, понос, дерматиты.
В тяжёлых случаях: судороги и нарушения работы ЦНС. Ароидные (диффенбахия, монстера, антуриум, филодендрон)
Сок вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи.
Возможны отёк гортани, удушье, воспаление глаз.
Бегония
Опасна щавелевая кислота в листьях.
Симптомы: ожоги слизистых, отёк горла, удушье. Декабрист
Ядовиты листья, вызывая отёк гортани и возможное удушье.
Адениум, олеандр, дипладения (кутровые)
Содержат сердечные гликозиды, приводящие к остановке сердца.
Плющ
Вызывает судороги, ожоги слизистых, проблемы с дыханием.
Цикламен
Токсичен сок: провоцирует ожоги, проблемы с дыханием и пищеварением. Молочайные (кодиеум, пуансеттия, акалифа)
Содержат млечный сок, который вызывает ожоги, рвоту, нарушения нервной системы.
Растения, опасные, но не смертельные
Эти растения могут вызывать неприятные симптомы, но, как правило, не приводят к гибели питомца.
Герань: вызывает рвоту, диарею.
Щучий хвост (сансевьера): раздражает слизистые.
Фиалка (сенполия): возможны рвота и понос.
Алоэ: сильная диарея при употреблении.
Шефлера: ожоги слизистых оболочек. Как предотвратить отравление
Уберите ядовитые растения
Если питомец неравнодушен к зелени, избавьтесь от токсичных цветов.
Обеспечьте недоступность
Установите растения на высокие полки или подвесные кашпо.
Защитите цветы сеткой.
Используйте отпугивающие средства
Опрыскивайте растения специальными составами с неприятным запахом.
Предложите безопасную альтернативу
Выращивайте траву для кошек, например, овёс или пшеницу.
Первая помощь при отравлении
Если кошка съела ядовитое растение:
Оцените состояние
Осмотрите полость рта на наличие ожогов.
Обратите внимание на симптомы: рвота, слабость, судороги.
Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно
Это может усугубить состояние, если ядовитый сок уже повредил слизистую.
Срочно обратитесь к ветеринару.
Возьмите с собой образец растения или его название для точного диагноза.
Альтернативные варианты
Если вы не хотите отказываться от комнатных растений, попробуйте:
Выбирать безопасные растения: папоротники, бамбук, хризантемы.
Поддерживать баланс интересов, обучая питомца избегать цветов.
Комнатные растения могут быть серьёзной угрозой для здоровья кошек. Узнав, какие из них опасны, и приняв меры предосторожности, вы сможете защитить своего питомца и наслаждаться зеленью в доме.
Уточнения
(лат. Зелёные растения Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру