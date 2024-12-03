Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по подготовке почвы для рассады, которые гарантируют вам богатый урожай
Названы алкогольные напитки, усиливающие тревожность
Этот простой трюк избавит вас от запаха чеснока быстрее, чем мыло
Как часто стоит ходить к косметологу для поддержания молодости
Увеличьте количество завязей томатов с этими простыми методами
Аэрокосмические компании Европы планируют запуск новой спутниковой системы для конкуренции со Starlink Илона Маска
Как приготовить идеальный холодец из курицы
Лукашенко жёстко оскорбили на стадионе: Легия разозлила УЕФА не на шутку
Секреты профессиональной уборки: как продлить жизнь вашему ковру

Растения-убийцы в вашем доме: как уберечь кошку

3:48
Зоосфера

Кошки славятся своей любознательностью и любовью к зелени, однако эта привычка может быть опасной.

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

Многие комнатные растения содержат токсичные вещества, способные причинить вред здоровью питомца. В этой статье вы узнаете, какие растения представляют угрозу для кошек и как избежать возможных проблем.

Растения, смертельно ядовитые для кошек

Некоторые комнатные растения настолько токсичны, что их употребление может привести к серьёзным последствиям, включая смерть животного. Вот список наиболее опасных:

Азалия

  • Токсичны все части растения.
  • Симптомы: рвота, судороги, поражение сердца и почек.

Гиппеаструм, кливия, эухарис (амариллисовые)

  • Вызывают рвоту, понос, дерматиты.
  • В тяжёлых случаях: судороги и нарушения работы ЦНС.

Ароидные (диффенбахия, монстера, антуриум, филодендрон)

  • Сок вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи.
  • Возможны отёк гортани, удушье, воспаление глаз.

Бегония

  • Опасна щавелевая кислота в листьях.
  • Симптомы: ожоги слизистых, отёк горла, удушье.

Декабрист

  • Ядовиты листья, вызывая отёк гортани и возможное удушье.

Адениум, олеандр, дипладения (кутровые)

  • Содержат сердечные гликозиды, приводящие к остановке сердца.

 Плющ

  • Вызывает судороги, ожоги слизистых, проблемы с дыханием.

Цикламен

  • Токсичен сок: провоцирует ожоги, проблемы с дыханием и пищеварением.

Молочайные (кодиеум, пуансеттия, акалифа)

  • Содержат млечный сок, который вызывает ожоги, рвоту, нарушения нервной системы.

Растения, опасные, но не смертельные

Эти растения могут вызывать неприятные симптомы, но, как правило, не приводят к гибели питомца.

  • Герань: вызывает рвоту, диарею.
  • Щучий хвост (сансевьера): раздражает слизистые.
  • Фиалка (сенполия): возможны рвота и понос.
  • Алоэ: сильная диарея при употреблении.
  • Шефлера: ожоги слизистых оболочек.

Как предотвратить отравление

Уберите ядовитые растения

Если питомец неравнодушен к зелени, избавьтесь от токсичных цветов.

Обеспечьте недоступность

  • Установите растения на высокие полки или подвесные кашпо.
  • Защитите цветы сеткой.

Используйте отпугивающие средства

  • Опрыскивайте растения специальными составами с неприятным запахом.

Предложите безопасную альтернативу

  • Выращивайте траву для кошек, например, овёс или пшеницу.

Первая помощь при отравлении

Если кошка съела ядовитое растение:

Оцените состояние

  • Осмотрите полость рта на наличие ожогов.
  • Обратите внимание на симптомы: рвота, слабость, судороги.

Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно

  • Это может усугубить состояние, если ядовитый сок уже повредил слизистую.
  • Срочно обратитесь к ветеринару.
  • Возьмите с собой образец растения или его название для точного диагноза.

Альтернативные варианты

Если вы не хотите отказываться от комнатных растений, попробуйте:

  • Выбирать безопасные растения: папоротники, бамбук, хризантемы.
  • Поддерживать баланс интересов, обучая питомца избегать цветов.

Комнатные растения могут быть серьёзной угрозой для здоровья кошек. Узнав, какие из них опасны, и приняв меры предосторожности, вы сможете защитить своего питомца и наслаждаться зеленью в доме.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Садоводство, цветоводство
Как оживить фиалку и продлить её цветение Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку
В ЦБ оценили ситуацию с ростом цен в России
Торги Трампа или почему план Келлога можно выкинуть в мусор? Ответил эксперт
Поздний завтрак — новый тренд для здоровья и долголетия
Депрессия у близких: как поддержать и помочь
О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке
НЛО такое и не снилось! Искать палёную водку будут из Космоса
Шольц из Киева отправил послание Путину: предупреждение или угроза?
Почему губы сохнут, и как это предотвратить
Первые шаги в спортзале: как правильно тренироваться самостоятельно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.