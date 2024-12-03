Удаление когтей у кошек: жестокая ошибка или необходимость

3:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачьи когти — это не только инструмент защиты и охоты, но и важная часть их природы. Однако многие владельцы задумываются об удалении когтей, чтобы избежать повреждений мебели или царапин.

Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Когти кошки

Давайте разберемся, насколько оправдана эта процедура, какие последствия она имеет и какие существуют альтернативы.

Что такое онихэктомия

Онихэктомия — это хирургическая операция, при которой удаляется не только коготь, но и последняя фаланга пальца.

После такой процедуры когти больше не отрастают. Процедура проводится под общим наркозом, а реабилитация может занять до трёх недель.

Когда онихэктомия оправдана

Операция показана только в исключительных случаях:

Новообразования на пальцах.

Травмы или обморожения лап.

Гнойные инфекции, угрожающие гангреной.

Чрезмерная агрессия животного.

Если онихэктомия проводится исключительно из-за царапанья мебели, ветеринар вправе отказать владельцу.

Плюсы процедуры

Единственный положительный аспект — спасение жизни кошки при наличии серьёзных медицинских показаний, таких как опухоли или инфекции.

Минусы и последствия удаления когтей

Ухудшение здоровья после наркоза

Возможны осложнения в работе сердца или почек.

Риск летального исхода во время операции.

Послеоперационные проблемы

Боль, кровотечения, риск заражения ран.

Потребность в длительной реабилитации.

Изменения в поведении

Агрессия.

Страх.

Отказ ходить в лоток.

Физические нарушения

Хромота, нарушение осанки, артриты.

Снижение ловкости и повышенный риск травм.

Психологические последствия

Кошка может стать менее активной, избегать контактов с людьми.

Инвалидизация

Смещение нагрузки на лапы вызывает атрофию тканей и аномалии развития скелета.

Цена онихэктомии

Стоимость процедуры в России варьируется от 3000 до 7000 рублей и зависит от региона, уровня клиники и сложности операции. Однако важно понимать, что даже высокая цена не гарантирует отсутствие осложнений.

Альтернативы онихэктомии

Удаление когтей — это крайняя мера, которая чаще всего не оправдана. Существуют более гуманные способы решения проблемы:

Регулярное подрезание когтей

Используйте специальные когтерезы.

Прививайте привычку с раннего возраста.

Силиконовые колпачки

Надеваются на когти и фиксируются медицинским клеем.

Обеспечивают защиту мебели, но могут не подойти слишком активным кошкам.

Когтеточка

Выберите модель, которая подходит вашему питомцу, или сделайте её самостоятельно.

Привлеките кошку с помощью специальных спреев.

Отпугивающие средства

Используйте спреи для обработки мебели.

Предоставьте кошке место, где она сможет удовлетворить свой инстинкт.

Как избежать проблем с когтями

С детства приучайте котёнка к когтеточке и уходу за когтями.

Регулярно осматривайте лапы питомца на предмет травм и инфекций.

Учитывайте, что когти важны для кошки не только физически, но и психологически: это часть её природного поведения.

Удаление когтей — это необратимая процедура с серьёзными последствиями для здоровья и психики кошки.

Вместо этого лучше использовать гуманные методы, которые помогут защитить мебель и обеспечить комфорт вашему питомцу. Помните, что каждая кошка заслуживает уважения и заботы.

Уточнения

Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

