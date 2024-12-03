Удаление когтей у кошек: жестокая ошибка или необходимость

Кошачьи когти — это не только инструмент защиты и охоты, но и важная часть их природы. Однако многие владельцы задумываются об удалении когтей, чтобы избежать повреждений мебели или царапин.
Давайте разберемся, насколько оправдана эта процедура, какие последствия она имеет и какие существуют альтернативы.
Онихэктомия — это хирургическая операция, при которой удаляется не только коготь, но и последняя фаланга пальца.
После такой процедуры когти больше не отрастают. Процедура проводится под общим наркозом, а реабилитация может занять до трёх недель.
Операция показана только в исключительных случаях:
Если онихэктомия проводится исключительно из-за царапанья мебели, ветеринар вправе отказать владельцу.
Единственный положительный аспект — спасение жизни кошки при наличии серьёзных медицинских показаний, таких как опухоли или инфекции.
Ухудшение здоровья после наркоза
Послеоперационные проблемы
Изменения в поведении
Физические нарушения
Психологические последствия
Кошка может стать менее активной, избегать контактов с людьми.
Инвалидизация
Смещение нагрузки на лапы вызывает атрофию тканей и аномалии развития скелета.
Стоимость процедуры в России варьируется от 3000 до 7000 рублей и зависит от региона, уровня клиники и сложности операции. Однако важно понимать, что даже высокая цена не гарантирует отсутствие осложнений.
Удаление когтей — это крайняя мера, которая чаще всего не оправдана. Существуют более гуманные способы решения проблемы:
Регулярное подрезание когтей
Силиконовые колпачки
Когтеточка
Отпугивающие средства
Учитывайте, что когти важны для кошки не только физически, но и психологически: это часть её природного поведения.
Удаление когтей — это необратимая процедура с серьёзными последствиями для здоровья и психики кошки.
Вместо этого лучше использовать гуманные методы, которые помогут защитить мебель и обеспечить комфорт вашему питомцу. Помните, что каждая кошка заслуживает уважения и заботы.
Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.
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