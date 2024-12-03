Уникальные лакомства, которые укрепят иммунитет вашей собаки
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Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и активности вашего питомца.
Витаминизированные лакомства — это не только вкусное поощрение, но и важный источник необходимых витаминов и минералов.
Давайте разберемся, какие компоненты должны быть в составе, как выбрать угощение и даже как приготовить его дома.
Какие витамины и минералы нужны собакам
Для поддержания здоровья и профилактики заболеваний собакам необходимы:
Основные витамины
- Ретинол (витамин A): отвечает за зрение и здоровье кожи.
- Аскорбиновая кислота (витамин C): укрепляет иммунитет.
- Биотин (витамин B7): улучшает качество шерсти и когтей.
- Фолиевая кислота (витамин B9): важна для обмена веществ.
- Кальциферол (витамин D): необходим для крепких костей.
- Токоферол (витамин E): антиоксидант, защищает клетки.
Полезные минералы
- Кальций и фосфор: поддерживают здоровье костей и зубов.
- Цинк и медь: улучшают состояние шерсти.
- Магний и калий: важны для работы мышц и сердца.
Как выбрать витаминизированные лакомства
Чтобы лакомство принесло пользу, важно учитывать:
Назначение
- Для щенков: лакомства, способствующие развитию зубов и костей.
- Для пожилых собак: продукты с витаминами для суставов.
- Для активных питомцев: угощения с повышенным содержанием энергии.
Состав
Натуральные ингредиенты без красителей, консервантов и аллергенов.
Указание источников витаминов и минералов.
Форма и структура
- Мягкие угощения: для мелких пород.
- Твёрдые лакомства: для поддержания здоровья зубов у крупных собак.
Калорийность
Для собак, склонных к ожирению, выбирайте диетические варианты.
Полезные лакомства своими руками
Если вы предпочитаете натуральные угощения, лакомства можно приготовить дома. Вот несколько идей:
- Овощные и фруктовые печенья: с морковью, тыквой, яблоками.
- Сырные шарики: с небольшим количеством нежирного сыра.
- Мясные бисквиты: из говяжьего фарша или субпродуктов.
- Рыбные хрустики: из филе морской рыбы, высушенные в духовке.
Готовые лакомства: что выбрать
На рынке представлен широкий ассортимент витаминизированных лакомств. Популярные варианты:
- Гипоаллергенные угощения для собак с чувствительным пищеварением.
- Косточки и палочки с кальцием для здоровья зубов.
- Лакомства с Омега-3 и Омега-6 для улучшения состояния шерсти.
Рекомендуем выбирать продукцию проверенных производителей и следить за сроком годности.
Советы по подаче лакомств
- Не превышайте норму: лакомства должны составлять не более 10% от дневного рациона.
- Поощрение, а не замена корма: лакомства не заменяют основной приём пищи.
- Изучайте рекомендации: смотрите информацию на упаковке о дозировке и предназначении.
Полезные рекомендации
- Перед покупкой или приготовлением лакомств учитывайте возраст, вес и состояние здоровья собаки.
- Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вашего питомца есть аллергии или хронические заболевания.
- Убедитесь, что угощения безопасны для зубов и не содержат опасных компонентов, таких как шоколад или лук.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру