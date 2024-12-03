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Уникальные лакомства, которые укрепят иммунитет вашей собаки

3:36
Зоосфера

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и активности вашего питомца.

Витаминизированные лакомства — это не только вкусное поощрение, но и важный источник необходимых витаминов и минералов.

Давайте разберемся, какие компоненты должны быть в составе, как выбрать угощение и даже как приготовить его дома.

Какие витамины и минералы нужны собакам

Для поддержания здоровья и профилактики заболеваний собакам необходимы:

Основные витамины

  • Ретинол (витамин A): отвечает за зрение и здоровье кожи.
  • Аскорбиновая кислота (витамин C): укрепляет иммунитет.
  • Биотин (витамин B7): улучшает качество шерсти и когтей.
  • Фолиевая кислота (витамин B9): важна для обмена веществ.
  • Кальциферол (витамин D): необходим для крепких костей.
  • Токоферол (витамин E): антиоксидант, защищает клетки.

Полезные минералы

  • Кальций и фосфор: поддерживают здоровье костей и зубов.
  • Цинк и медь: улучшают состояние шерсти.
  • Магний и калий: важны для работы мышц и сердца.

Как выбрать витаминизированные лакомства

Чтобы лакомство принесло пользу, важно учитывать:

Назначение

  • Для щенков: лакомства, способствующие развитию зубов и костей.
  • Для пожилых собак: продукты с витаминами для суставов.
  • Для активных питомцев: угощения с повышенным содержанием энергии.

Состав

Натуральные ингредиенты без красителей, консервантов и аллергенов.
Указание источников витаминов и минералов.

Форма и структура

  • Мягкие угощения: для мелких пород.
  • Твёрдые лакомства: для поддержания здоровья зубов у крупных собак.

Калорийность

Для собак, склонных к ожирению, выбирайте диетические варианты.

Полезные лакомства своими руками

Если вы предпочитаете натуральные угощения, лакомства можно приготовить дома. Вот несколько идей:

  • Овощные и фруктовые печенья: с морковью, тыквой, яблоками.
  • Сырные шарики: с небольшим количеством нежирного сыра.
  • Мясные бисквиты: из говяжьего фарша или субпродуктов.
  • Рыбные хрустики: из филе морской рыбы, высушенные в духовке.

Готовые лакомства: что выбрать

На рынке представлен широкий ассортимент витаминизированных лакомств. Популярные варианты:

  • Гипоаллергенные угощения для собак с чувствительным пищеварением.
  • Косточки и палочки с кальцием для здоровья зубов.
  • Лакомства с Омега-3 и Омега-6 для улучшения состояния шерсти.

Рекомендуем выбирать продукцию проверенных производителей и следить за сроком годности.

Советы по подаче лакомств

  • Не превышайте норму: лакомства должны составлять не более 10% от дневного рациона.
  • Поощрение, а не замена корма: лакомства не заменяют основной приём пищи.
  • Изучайте рекомендации: смотрите информацию на упаковке о дозировке и предназначении.

Полезные рекомендации

  • Перед покупкой или приготовлением лакомств учитывайте возраст, вес и состояние здоровья собаки.
  • Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вашего питомца есть аллергии или хронические заболевания.
  • Убедитесь, что угощения безопасны для зубов и не содержат опасных компонентов, таких как шоколад или лук.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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