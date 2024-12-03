Уникальные лакомства, которые укрепят иммунитет вашей собаки

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и активности вашего питомца.

Витаминизированные лакомства — это не только вкусное поощрение, но и важный источник необходимых витаминов и минералов.

Давайте разберемся, какие компоненты должны быть в составе, как выбрать угощение и даже как приготовить его дома.

Какие витамины и минералы нужны собакам

Для поддержания здоровья и профилактики заболеваний собакам необходимы:

Основные витамины

Ретинол (витамин A) : отвечает за зрение и здоровье кожи.

: отвечает за зрение и здоровье кожи. Аскорбиновая кислота (витамин C) : укрепляет иммунитет.

: укрепляет иммунитет. Биотин (витамин B7) : улучшает качество шерсти и когтей.

: улучшает качество шерсти и когтей. Фолиевая кислота (витамин B9) : важна для обмена веществ.

: важна для обмена веществ. Кальциферол (витамин D) : необходим для крепких костей.

: необходим для крепких костей. Токоферол (витамин E): антиоксидант, защищает клетки.

Полезные минералы

Кальций и фосфор : поддерживают здоровье костей и зубов.

: поддерживают здоровье костей и зубов. Цинк и медь : улучшают состояние шерсти.

: улучшают состояние шерсти. Магний и калий: важны для работы мышц и сердца.

Как выбрать витаминизированные лакомства

Чтобы лакомство принесло пользу, важно учитывать:

Назначение

Для щенков : лакомства, способствующие развитию зубов и костей.

: лакомства, способствующие развитию зубов и костей. Для пожилых собак : продукты с витаминами для суставов.

: продукты с витаминами для суставов. Для активных питомцев: угощения с повышенным содержанием энергии.

Состав

Натуральные ингредиенты без красителей, консервантов и аллергенов.

Указание источников витаминов и минералов.

Форма и структура

Мягкие угощения : для мелких пород.

: для мелких пород. Твёрдые лакомства: для поддержания здоровья зубов у крупных собак.

Калорийность

Для собак, склонных к ожирению, выбирайте диетические варианты.

Полезные лакомства своими руками

Если вы предпочитаете натуральные угощения, лакомства можно приготовить дома. Вот несколько идей:

Овощные и фруктовые печенья : с морковью, тыквой, яблоками.

: с морковью, тыквой, яблоками. Сырные шарики : с небольшим количеством нежирного сыра.

: с небольшим количеством нежирного сыра. Мясные бисквиты : из говяжьего фарша или субпродуктов.

: из говяжьего фарша или субпродуктов. Рыбные хрустики: из филе морской рыбы, высушенные в духовке.

Готовые лакомства: что выбрать

На рынке представлен широкий ассортимент витаминизированных лакомств. Популярные варианты:

Гипоаллергенные угощения для собак с чувствительным пищеварением.

Косточки и палочки с кальцием для здоровья зубов.

Лакомства с Омега-3 и Омега-6 для улучшения состояния шерсти.

Рекомендуем выбирать продукцию проверенных производителей и следить за сроком годности.

Советы по подаче лакомств

Не превышайте норму : лакомства должны составлять не более 10% от дневного рациона.

: лакомства должны составлять не более 10% от дневного рациона. Поощрение, а не замена корма : лакомства не заменяют основной приём пищи.

: лакомства не заменяют основной приём пищи. Изучайте рекомендации: смотрите информацию на упаковке о дозировке и предназначении.

Полезные рекомендации

Перед покупкой или приготовлением лакомств учитывайте возраст, вес и состояние здоровья собаки.

Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вашего питомца есть аллергии или хронические заболевания.

Убедитесь, что угощения безопасны для зубов и не содержат опасных компонентов, таких как шоколад или лук.