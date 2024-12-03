Существует ли неверность в мире животных? Интересные факты

Неверность в мире животных не является чем-то необычным. Это происходит в основном по той причине, что целый род нужно спасать от вымирания.
Например, в оленьих стадах, львиных прайдах и лошадиных табунах царит полигамия, таков закон природы. Зоологи на основании изученных ДНК разных животных пришли к выводу, что из всех видов животных только 3,5 процента могут считаться моногамными. Самым ярким примером является королевский пингвин, который всю жизнь заботится и оберегает свою самку и детенышей.
Что касается птиц, то к неверности склонны голуби, чайки, цапли, гуси. Нет моногамии и среди степных полевок, так как им нужно успеть оставить многочисленное потомство, часть которого неизбежно погибнет. Зачастую живут группами и обезьяны, во главе которых стоят альфа-самцы.
Измена — нарушение верности в любви или в супружестве.
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