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Существует ли неверность в мире животных? Интересные факты

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Зоосфера

Неверность в мире животных не является чем-то необычным. Это происходит в основном по той причине, что целый род нужно спасать от вымирания.

Большой Баклан
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большой Баклан

Например, в оленьих стадах, львиных прайдах и лошадиных табунах царит полигамия, таков закон природы. Зоологи на основании изученных ДНК разных животных пришли к выводу, что из всех видов животных только 3,5 процента могут считаться моногамными. Самым ярким примером является королевский пингвин, который всю жизнь заботится и оберегает свою самку и детенышей.

Что касается птиц, то к неверности склонны голуби, чайки, цапли, гуси. Нет моногамии и среди степных полевок, так как им нужно успеть оставить многочисленное потомство, часть которого неизбежно погибнет. Зачастую живут группами и обезьяны, во главе которых стоят альфа-самцы.

Уточнения

Измена — нарушение верности в любви или в супружестве.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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