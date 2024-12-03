Аптечка для кота: вещи, которые спасут здоровье вашего питомца

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка — ласковый и преданный друг, но порой она может столкнуться с различными проблемами со здоровьем.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

Домашняя аптечка поможет владельцу быстро оказать первую помощь в случае необходимости, предотвратив развитие осложнений.

Зачем нужна аптечка

Аптечка для кошки — это средство первой необходимости. Она помогает в следующих ситуациях.

Ухудшение самочувствия.

Отравление.

Травмы, порезы.

Укусы насекомых.

Аллергические реакции.

Солнечный удар.

Комплект первой помощи позволит вам быстро оказать первую помощь до посещения ветеринара, что может спасти жизнь питомцу.

Что должно быть в аптечке

Материалы для перевязки

Бинты.

Марля.

Вата.

Лейкопластырь.

Резиновый жгут для остановки кровотечения.

Инструменты

Шприцы (2 мл, 5 мл, инсулиновые) : для инъекций и введения лекарств.

: для инъекций и введения лекарств. Градусник : электронный или спиртовой, для измерения температуры через анальное отверстие.

: электронный или спиртовой, для измерения температуры через анальное отверстие. Резиновые груши : для клизмы и промывания глаз.

: для клизмы и промывания глаз. Пипетки : для закапывания капель в глаза и уши.

: для закапывания капель в глаза и уши. Ножницы с тупыми кончиками : для обработки ран.

: для обработки ран. Анатомический пинцет : для удаления инородных предметов или дренирования абсцессов.

: для удаления инородных предметов или дренирования абсцессов. Резиновые перчатки: для обеспечения гигиены владельца.

Лекарственные средства

Антигистаминные препараты

Зиртек, зодак — снимают аллергические реакции.

Адсорбенты

Энтеросгель, смекта, полисорб, активированный уголь — выводят токсины.

Обезболивающие

Кетофен, ветальгин — при травмах или болезненных состояниях.

Противорвотные препараты

Но-Шпа, церукал — подавляют рвотный рефлекс.

Гормональные средства

Преднизолон, дексаметазон — снимают болевой шок и острые аллергии.

Антисептики

Йод, хлоргексидин, перекись водорода — для обработки ран.

Иммуностимуляторы:

Иммуностимуляторы: Иммунофан, анандин — укрепляют иммунитет.

Слабительные средства

Дюфалак, вазелиновое масло — при запорах.

Препараты от диареи

Метронидазол, энтерофурил.

Дополнительные препараты

Вода для инъекций.

Специальные препараты

Специальные средства назначает ветеринар в зависимости от состояния питомца.

Антибиотики.

Противовирусные препараты.

Глазные и ушные капли.

Витаминные комплексы.

Сердечные препараты.

Профилактические средства

Антигельминтные препараты : Дронтал, Празицид.

: Дронтал, Празицид. Средства от блох и клещей : капли или спреи.

: капли или спреи. Лосьоны: для ухода за ушами и глазами.

Полезные рекомендации

Контакты ветеринара : всегда имейте под рукой номер ближайшей клиники.

: всегда имейте под рукой номер ближайшей клиники. Вакцинация : проводите прививки по графику.

: проводите прививки по графику. Регулярные осмотры : посещайте ветеринара каждые три месяца для профилактики.

: посещайте ветеринара каждые три месяца для профилактики. Гигиенический уход : приучайте котенка к гигиеническим процедурам с раннего возраста.

: приучайте котенка к гигиеническим процедурам с раннего возраста. Спокойствие: в экстренных ситуациях действуйте уверенно и следуйте инструкциям.

Как правильно использовать аптечку

Всегда читайте инструкцию к препаратам.

Соблюдайте дозировку, рассчитанную по весу кошки.

Не используйте лекарства без назначения ветеринара, если в этом нет крайней необходимости.

Уточнения

Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.

