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10 пород собак, которые умнее, чем вы думаете

3:01
Зоосфера

Собаки гораздо умнее, чем принято думать. Об этом говорит их способность строить крепкие отношения с людьми.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордер-колли

Тысячелетия назад эти животные выбрали самый разумный путь — подружиться с доминирующим видом на планете, человеком. Самые умные собаки способны понимать своих хозяев на удивительно глубоком уровне.

Они не только воспринимают язык тела лучше многих людей, но и демонстрируют выдающуюся способность адаптироваться к совместной жизни с человеком.

Исторически собак отбирали за те качества, которые делали их более дружелюбными и удобными для взаимодействия. Это привело к появлению пастушьих, служебных и терапевтических собак, которые отличаются сообразительностью и преданностью.

Как измеряется интеллект собак?

Интеллект собак оценивается через понятие "работающего интеллекта" — способности обучаться и выполнять команды. Например, бордер-колли могут запомнить новую команду менее чем за пять повторений, что делает их одними из самых умных.

Но интеллект — это не только послушание. Некоторые собаки демонстрируют адаптивный интеллект, проявляя креативные подходы к решению задач.

По мнению Франса де Вааля, при оценке интеллекта животных важно учитывать их потребности, а не человеческие ожидания. Так, афганские борзые, хотя и не поддаются дрессировке, могут быть не менее умными, чем собаки, послушно выполняющие команды.

Список самых умных пород

  • Бордер-колли. Энергичны, преданны, но требуют высокой физической и умственной нагрузки.
  • Пудель. Активны, легко обучаемы, любят внимание и подходят для семей с детьми.
  • Немецкая овчарка. Универсальны, преданны, отлично справляются как с охраной, так и с терапией.
  • Золотистый ретривер. Терпеливы, обучаемы, легко ладят с детьми.
  • Доберман-пинчер. Быстры, умны, но требуют воспитания для контроля агрессии.
  • Шетландская овчарка. Игрива, активна, нуждается в заданиях и тренировках.
  • Лабрадор-ретривер. Дружелюбны, обожают активные игры и легко обучаются.
  • Папийон. Умные и универсальные, подходят для содержания в ограниченном пространстве.
  • Ротвейлер. Надёжны, преданны, хорошо выполняют охранные функции.
  • Австралийская пастушья собака. Энергичны, но склонны к самостоятельности, требующей контроля.

Значение дрессировки

Интеллект собаки неразрывно связан с обучением. Даже самая умная порода требует внимания и времени на развитие. Пример тому — бордер-колли Чейзер, которая знала более 1000 слов благодаря систематическим тренировкам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris)  — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением. Выведены специальные породы собак, предназначенные для различных целей: охоты, охраны, тяги гужевого транспорта и другого, а также декоративные породы (например, болонка, пудель). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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