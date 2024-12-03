Магнитные бури и как они влияют на поведение домашних животных

Магнитные бури и их влияние на ваших собак

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

2024 год оказался богатым на магнитные бури, и солнечная активность продолжает оставаться важной темой. Каждую неделю появляются новости о новых всплесках солнечной энергии, которые провоцируют изменения геомагнитного поля Земли. Ученые объясняют это пиковым периодом солнечного цикла, но в будущем интенсивность бурь пойдет на спад.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Хотя многие привыкли к таким природным явлениям, вопрос их влияния на организм остается открытым. Медики утверждают, что магнитные бури не влияют на здоровье человека, но многие люди замечают ухудшение самочувствия. Не остаются в стороне и домашние животные — их поведение в такие периоды также может изменяться.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в интервью отметил, что окружающая среда, включая магнитные бури, влияет и на собак.

"Могу по своим питомцам сказать, что влияние есть. Иногда мои собаки спят так крепко, что их сложно дозваться. В такие дни буквально приходится их выводить на улицу", — рассказывает эксперт.

По его словам, животные часто подстраиваются под состояние хозяина. Если человек чувствует усталость или подавленность, собака может отразить эти эмоции, становясь менее активной. Это объясняется тем, что организм собаки имеет много общего с человеческим: те же системы кровообращения, органы чувств и реакции на внешние раздражители.

Определить, как собака реагирует на геомагнитные изменения, можно только визуально. Признаками дискомфорта могут быть продолжительный сон, вялость, сниженная реакция на окружающую среду. Однако, несмотря на изменения в поведении, собакам необходимы прогулки, даже если они сами этого не хотят.

Эксперт подчеркнул, что лежать без дела питомцам не стоит — активность поможет животному справиться с любыми временными недомоганиями, вызванными внешними факторами.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

