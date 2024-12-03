Почему популяция сапсана продолжает расти

Природоохранная ценность сапсана

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сокол-сапсан (Falco peregrinus) способен развивать скорость свыше 300 километров в час во время охоты, что делает его рекордсменом среди животных. Эта удивительная хищная птица обитает в Киш-Мудслете, а также в пойме реки Муреш, где был замечен половозрелый экземпляр. В прошлом веке сапсан исчез из нашей страны как гнездящийся вид, но в последние десятилетия его популяция активно растёт. Сегодня он регулярно зимует в Карпатском бассейне, а также встречается на Великих равнинах.

Фото: openverse.org by Aviceda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сапсан

Сапсаны предпочитают гнездиться на скалистых утёсах, но во время зимовок их можно увидеть в разных местах. Для охоты они выбирают большие открытые пространства, так как на таких бешеных скоростях им сложно маневрировать между деревьями. В горизонтальном полёте сапсан тоже демонстрирует высокую скорость, но настоящую мощь раскрывает во время пикирования. Поднявшись на значительную высоту, он складывает крылья, направляет тело вниз и использует силу тяжести, развивая невероятную скорость. Такой способ позволяет ему атаковать птиц в воздухе, оставляя добыче почти нулевые шансы на спасение.

В Венгрии сапсан охотится на уток и других зимующих птиц, которые массово собираются вблизи водоёмов. Чаще всего его можно заметить неподалёку от рыбоводных прудов, где он использует ряды деревьев для отдыха. Возвращаясь из года в год, сапсаны выбирают одни и те же высохшие тополя, которые служат отличными наблюдательными пунктами.

Несмотря на охотничьи навыки и высокую скорость, популяция сапсана растёт. Вид не находится под угрозой исчезновения согласно Красному списку МСОП, а в Венгрии он пользуется усиленной защитой.

Уточнения

Пти́цы — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

