Почему маленькие собаки так преданы своим хозяевам

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что размер собаки прямо связан с её верностью хозяевам. Однако это не так. Маленькие породы часто оказываются более преданными, чем их крупные сородичи. Собаки маленьких размеров, как правило, не только занимают меньше места, но и проявляют невероятную привязанность к своим владельцам, что делает их отличными спутниками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Почему маленькие собаки такие верные

Эксперты утверждают, что маленькие собаки, такие как ши-тцу, чихуахуа, такса и йоркширский терьер, отличаются исключительной преданностью. Эти породы не только следуют за хозяином по пятам, но и ищут его внимание. Иногда они даже могут проявить ревность или тоску, если их оставляют в одиночестве. Они прекрасно чувствуют настроение хозяина и становятся его верными друзьями на протяжении всей жизни.

Представители маленьких пород

Ши-тцу — одна из самых преданных собак, которая всегда рядом с хозяином. Эта порода отличается любознательным, но спокойным характером.

Чихуахуа известна своим активным поведением и яркой привязанностью к хозяину. Она часто не переносит одиночество и страдает от разлуки.

Такса идеально подходит для одиноких людей. Она спокойно относится к незнакомцам, но при этом проявляет сильную привязанность к своему владельцу.

Йоркширский терьер — собака с высоким уровнем социальной активности. Эта порода любит общаться с людьми и ждёт постоянного внимания от хозяев.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

