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Как кошки используют свою гибкость и слух для бесшумного передвижения

1:40
Зоосфера

Многие владельцы котов не раз вздрагивали, когда их питомец неожиданно подкрадывался, двигаясь практически бесшумно. Это удивительное умение кошек скрываться от глаз объясняется множеством особенностей их анатомии и поведения.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Анатомия лап

Кошачьи лапки оснащены мягкими подушечками, которые эффективно поглощают звуки при движении. Кроме того, когти кошек могут втягиваться, что также помогает избежать цоканья при ходьбе.

Походка кошек

Особая походка кошек также способствует их бесшумности. Они ставят задние лапы прямо в след передних, перенося вес плавно и постепенно. Это позволяет животным двигаться почти не оставляя следов.

Гибкость тела

Еще одним преимуществом кошек является их гибкость. Она помогает животным легко проходить через узкие пространства, а также сохранять баланс при движении, не производя лишнего шума.

Острый слух

Кошки обладают прекрасным слухом, который позволяет им улавливать даже самые тихие звуки. Это дает им возможность точно подстраивать свои движения, избегая лишнего шума и оставаясь незамеченными.

Усы-сенсоры

Кроме того, усы кошек играют важную роль в их скрытности. Эти сенсоры помогают кошкам ориентироваться в темноте и избегать случайных столкновений с объектами, добавляя еще одну сторону их "невидимости".

Таким образом, кошки могут быть настоящими мастерами скрытности благодаря своей анатомии, походке, гибкости и острым чувствам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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