Какие лакомства идеально подходят для дрессировки собаки

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы решили заняться дрессировкой своей собаки дома, метод "кнута и пряника" будет полезным инструментом. Кнут в данном контексте не означает физического наказания для питомца, а подразумевает использование окриков и шума для коррекции нежелательного поведения. Пряник же — это поощрения, такие как ласковые слова и лакомства, которые мотивируют собаку на выполнение команд.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Как выбрать лакомства для дрессировки

При выборе лакомства важно учитывать несколько факторов. Во-первых, оно должно быть удобным для транспортировки. Например, изюм, хоть и является лакомством, оставляет в сумке раздавленные ягоды и делает руки липкими, а сырое мясо может испачкать питомца и оставить запах.

Во-вторых, лакомство должно быть настолько вкусным, чтобы собака была готова сделать все, чтобы его получить. Если лакомство недостаточно привлекательное, дрессировка не даст должного результата.

Кроме того, лакомство должно быть полезным, легко жеваться и небольшим по размеру. К примеру, такие продукты, как галетное печенье, вареная колбаса, сардельки (порезанные на кубики) или нежирный сыр (например, адыгейский), отлично подходят для этих целей.

Простой корм не подойдет для дрессировки, так как для эффективного обучения собака должна быть мотивирована. Поэтому важно выбрать лакомство, которое будет одновременно вкусным и полезным.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

