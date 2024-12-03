Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Представитель Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста: события не торопит
Трендовые комбинации принтов для стильных и смелых решений
Россияне массово устремились в Китай, оставив на потом ОАЭ
Гаражи и подвалы станут жилыми! Реформа мэра Адамса изменит рынок жилья в Нью-Йорке
Как приготовить идеальные бутерброды с красной рыбой и лимоном за 15 минут
Почему зима — идеальное время для покупки семян и подготовки инструментов
Изменение климата угрожает тысячам жителей в Гималаях
Как туристов в Турции водят за нос
Пять причин включить пастернак в свой повседневный рацион

Какие лакомства идеально подходят для дрессировки собаки

1:33
Зоосфера

Если вы решили заняться дрессировкой своей собаки дома, метод "кнута и пряника" будет полезным инструментом. Кнут в данном контексте не означает физического наказания для питомца, а подразумевает использование окриков и шума для коррекции нежелательного поведения. Пряник же — это поощрения, такие как ласковые слова и лакомства, которые мотивируют собаку на выполнение команд.

Собака с мячиком
Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с мячиком

Как выбрать лакомства для дрессировки

При выборе лакомства важно учитывать несколько факторов. Во-первых, оно должно быть удобным для транспортировки. Например, изюм, хоть и является лакомством, оставляет в сумке раздавленные ягоды и делает руки липкими, а сырое мясо может испачкать питомца и оставить запах.

Во-вторых, лакомство должно быть настолько вкусным, чтобы собака была готова сделать все, чтобы его получить. Если лакомство недостаточно привлекательное, дрессировка не даст должного результата.

Кроме того, лакомство должно быть полезным, легко жеваться и небольшим по размеру. К примеру, такие продукты, как галетное печенье, вареная колбаса, сардельки (порезанные на кубики) или нежирный сыр (например, адыгейский), отлично подходят для этих целей.

Простой корм не подойдет для дрессировки, так как для эффективного обучения собака должна быть мотивирована. Поэтому важно выбрать лакомство, которое будет одновременно вкусным и полезным.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют
Домашние животные
Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Почему зима — идеальное время для покупки семян и подготовки инструментов
Изменение климата угрожает тысячам жителей в Гималаях
Как туристов в Турции водят за нос
Пять причин включить пастернак в свой повседневный рацион
Забота о пернатых: когда лучше всего разместить кормушку для птиц?
Цены растут, но людей это не останавливает! Раскрыт секрет рынка жилья в Болгарии
Быстрый торт из простого бисквита со сметанным кремом, когда нужно срочно что-то к чаю
Не первый случай самовозгорания электромобиля — болгарские пожарные среагировали оперативно
Маски для лица из фруктов, которые подарят вашей коже сияние
Александр Овечкин вернулся к тренировкам после травмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.