Лакомства для домашних животных, которые легко приготовить

Если вы хотите порадовать своего питомца вкусными и полезными лакомствами, можно приготовить несколько простых и доступных рецептов с продуктами, которые наверняка есть в вашем холодильнике.
Куриные кубики
Для этого лакомства потребуется куриная грудка. Отварите мясо без добавления специй, затем нарежьте его на кусочки произвольной формы. Разделите на порции и отправьте в морозильную камеру. Питомец будет рад таким свежим и полезным угощениям.
Рыбные крокеты
Отварите рыбу и смешайте её с небольшим количеством овсяных хлопьев. Затем сформируйте из массы небольшие шарики и запекайте их в духовке. Это не только вкусное, но и питательное лакомство для вашего питомца.
Мясной паштет
Для паштета используйте отварное мясо — курицу, индейку или говядину. Измельчите мясо и смешайте с небольшим количеством бульона, чтобы достичь нужной консистенции. Разложите паштет по формочкам для льда и заморозьте. Питомец получит не только вкусное, но и полезное лакомство.
Такие угощения позволяют контролировать состав и качество пищи для вашего любимца, обеспечивая ему вкусные и здоровые лакомства.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.