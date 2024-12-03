Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая жизнь для старой кухни: советы по обновлению интерьера
Когда солить картофель: простое правило для лучшего вкуса
Балерина Анастасия Волочкова обратилась к своей матери
Что произойдёт с организмом, если употреблять в пищу только мясо
Невролог описал давно известный аналог теста на старение, придуманного британскими учёными
Хотите окунуться в природные джакузи — приезжайте в Пятигорск
Насморк, который убивает: узнайте, как не стать жертвой гайморита
Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине
Готовим кекс с бананами и яблоками из бабушкиной тетради

Лакомства для домашних животных, которые легко приготовить

1:17
Зоосфера

Если вы хотите порадовать своего питомца вкусными и полезными лакомствами, можно приготовить несколько простых и доступных рецептов с продуктами, которые наверняка есть в вашем холодильнике.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Куриные кубики

Для этого лакомства потребуется куриная грудка. Отварите мясо без добавления специй, затем нарежьте его на кусочки произвольной формы. Разделите на порции и отправьте в морозильную камеру. Питомец будет рад таким свежим и полезным угощениям.

Рыбные крокеты

Отварите рыбу и смешайте её с небольшим количеством овсяных хлопьев. Затем сформируйте из массы небольшие шарики и запекайте их в духовке. Это не только вкусное, но и питательное лакомство для вашего питомца.

Мясной паштет

Для паштета используйте отварное мясо — курицу, индейку или говядину. Измельчите мясо и смешайте с небольшим количеством бульона, чтобы достичь нужной консистенции. Разложите паштет по формочкам для льда и заморозьте. Питомец получит не только вкусное, но и полезное лакомство.

Такие угощения позволяют контролировать состав и качество пищи для вашего любимца, обеспечивая ему вкусные и здоровые лакомства.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Садоводство, цветоводство
Как оживить фиалку и продлить её цветение Аудио 
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Российский шоу-бизнес
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер Бодибилдинг и женщины. Успешное сочетание, чтобы чувствовать себя красивыми, сильными и уверенными Дмитрий Плотников
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Невролог описал давно известный аналог теста на старение, придуманного британскими учёными
Хотите окунуться в природные джакузи — приезжайте в Пятигорск
Насморк, который убивает: узнайте, как не стать жертвой гайморита
Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине
Готовим кекс с бананами и яблоками из бабушкиной тетради
Как легко починить дырку на диване и сэкономить на ремонте
Американист озвучил главную проблему плана Трампа по урегулированию ситуации на Украине
В ЕС выразили опасения из-за накачивания Украины оружием
Млечный Путь внутри гигантской пустоты? Новая гипотеза ученых
Секреты профессионалов: как подготовить тело к нагрузкам без травм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.