Стресс, возраст или болезнь? Почему собака перестала выполнять команды

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки известны своей верностью и умом, однако иногда владельцы замечают, что их питомцы начинают забывать команды, которые ранее усвоили. Это может вызвать вопрос: действительно ли собаки могут забывать то, чему их научили?

Фото: commons.wikimedia.org by Ардан2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молодая сука тувинской овчарки

Собаки обладают отличной памятью, схожей с человеческой, но с рядом особенностей. Их память делится на кратковременную и долговременную. Кратковременная память позволяет запоминать информацию на несколько минут, в то время как долговременная сохраняет важные навыки и опыт на всю жизнь. Собаки особенно хорошо запоминают события, которые сопровождаются сильными эмоциями — как положительными, так и отрицательными.

Однако "забывание" команды не всегда связано с потерей памяти. Есть несколько причин, почему собака может не выполнять команду, даже если она ее хорошо знала:

Отсутствие практики : без регулярного повторения навыки могут ослабевать.

: без регулярного повторения навыки могут ослабевать. Стресс или смена обстановки : новые условия или стресс могут отвлекать собаку.

: новые условия или стресс могут отвлекать собаку. Возраст : у пожилых собак могут возникать проблемы с памятью.

: у пожилых собак могут возникать проблемы с памятью. Заболевания: некоторые болезни могут влиять на способность воспринимать команды.

Если собака начинает "забывать" команды, это проявляется в виде игнорирования команды, замешательства или выполнения неправильных действий. В таких случаях стоит прибегнуть к нескольким методам восстановления навыков. Это может быть повторение команд, использование положительного подкрепления (лакомства или похвала), постепенное усложнение условий и терпение.

Чтобы предотвратить "забывание", важно регулярно тренировать собаку, использовать команды в повседневной жизни и поддерживать ее здоровье. С возрастом собаки могут сталкиваться с проблемами памяти, но с умственными упражнениями можно поддерживать их когнитивные функции на хорошем уровне.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

