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Лучшие собаки для квартиры, которые не будут мешать вам громким лаем

2:07
Зоосфера

Лай — естественная реакция собак на окружающий мир. Это способ выразить беспокойство, привлечение внимания или сигнал о чем-то важном. Однако для некоторых людей частый лай становится настоящей проблемой, особенно в условиях квартиры.

Английский бульдог
Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Английский бульдог

Чтобы питомец не создавал неудобства своим лаем, необходимо не только уделить внимание дрессировке, но и правильно выбрать породу. Вот топ-5 пород собак, которые отличаются спокойствием и не будут мешать вам громким лаем.

1. Бернский зенненхунд

Изначально эта порода была выведена для работы на швейцарских фермах. Сегодня бернские зенненхунды, благодаря своему уравновешенному характеру, прекрасно подходят для семей, и их поведение в доме не доставляет неудобств.

2. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки известны своей дружелюбностью и молчаливостью. Если вы знакомы с сериалом "Секс в большом городе", то помните, что именно эта порода была у Шарлотты. Кавалеры редко лают, что делает их идеальными питомцами для квартир.

3. Бульдог

Несмотря на свою крепкую внешность, бульдоги — настоящие любители отдыха. Они не склонны к громкому лаю, предпочитая проводить время в уютном уголке. Если вы ищете собаку, которая будет тихо сидеть рядом, то бульдог — отличный выбор.

4. Басенджи

Эта порода известна своим уникальным поведением — басенджи почти не лают. Хотя полностью беззвучными их назвать нельзя, они издают необычные звуки, но лай у них крайне редкий, что делает их отличными питомцами для квартирных условий.

5. Ши-тцу

Маленькие породы собак часто ассоциируются с постоянным лаем, но ши-тцу — исключение. Эти собаки, когда-то жили при китайской императорской семье, и их опыт общения с людьми делает их отличными соседями по комнате, особенно если речь идет о молчаливости.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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