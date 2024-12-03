Лучшие собаки для квартиры, которые не будут мешать вам громким лаем

Лай — естественная реакция собак на окружающий мир. Это способ выразить беспокойство, привлечение внимания или сигнал о чем-то важном. Однако для некоторых людей частый лай становится настоящей проблемой, особенно в условиях квартиры.
Чтобы питомец не создавал неудобства своим лаем, необходимо не только уделить внимание дрессировке, но и правильно выбрать породу. Вот топ-5 пород собак, которые отличаются спокойствием и не будут мешать вам громким лаем.
1. Бернский зенненхунд
Изначально эта порода была выведена для работы на швейцарских фермах. Сегодня бернские зенненхунды, благодаря своему уравновешенному характеру, прекрасно подходят для семей, и их поведение в доме не доставляет неудобств.
2. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Эти собаки известны своей дружелюбностью и молчаливостью. Если вы знакомы с сериалом "Секс в большом городе", то помните, что именно эта порода была у Шарлотты. Кавалеры редко лают, что делает их идеальными питомцами для квартир.
3. Бульдог
Несмотря на свою крепкую внешность, бульдоги — настоящие любители отдыха. Они не склонны к громкому лаю, предпочитая проводить время в уютном уголке. Если вы ищете собаку, которая будет тихо сидеть рядом, то бульдог — отличный выбор.
4. Басенджи
Эта порода известна своим уникальным поведением — басенджи почти не лают. Хотя полностью беззвучными их назвать нельзя, они издают необычные звуки, но лай у них крайне редкий, что делает их отличными питомцами для квартирных условий.
5. Ши-тцу
Маленькие породы собак часто ассоциируются с постоянным лаем, но ши-тцу — исключение. Эти собаки, когда-то жили при китайской императорской семье, и их опыт общения с людьми делает их отличными соседями по комнате, особенно если речь идет о молчаливости.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.