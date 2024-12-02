Как защитить кошек и собак от смертельно опасных паразитов

Домашние животные нередко страдают от паразитов, даже если они не покидают пределы квартиры. Глисты могут поражать внутренние органы, ослаблять иммунитет и ухудшать общее состояние питомца.
Чтобы вовремя помочь животному, важно знать основные симптомы, методы лечения и меры профилактики.
Глисты у кошек не всегда обнаруживаются сразу, поскольку симптомы зависят от вида и количества паразитов. Однако внимательный владелец может заметить:
Лечение:
Диагностика проводится через анализ фекалий. Для точности его повторяют 3-4 раза в месяц при наличии симптомов.
Современные препараты против глистов подходят для любой стадии заражения. Их дают натощак утром в дозировке, указанной в инструкции. Обычно курс состоит из двух приёмов с перерывом в две недели.
Профилактика:
Собаки подвержены заражению глистами, особенно в щенячьем возрасте. Паразиты могут маскироваться под другие заболевания, поэтому диагностика важна на ранних стадиях.
Симптомы:
Лечение:
Лекарства и дозировку назначает ветеринар после обследования. Аптеки предлагают широкий выбор препаратов. Важно помнить о профилактике — дегельминтизация проводится раз в три месяца. После лечения желательно сделать вакцинацию.
Паразиты у птиц часто остаются незамеченными, так как их сложно определить визуально. Однако можно заметить:
Лечение:
При любых подозрениях на паразитов нужно обратиться к ветеринару.
Для птиц также важна профилактика:
Чтобы снизить риск заражения, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Глисты у домашних животных — проблема, которую можно избежать при правильном уходе. Регулярные профилактические меры, своевременное лечение и консультации с ветеринаром помогут защитить здоровье питомца.
Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
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