Как защитить кошек и собак от смертельно опасных паразитов

3:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные нередко страдают от паразитов, даже если они не покидают пределы квартиры. Глисты могут поражать внутренние органы, ослаблять иммунитет и ухудшать общее состояние питомца.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветеринар

Чтобы вовремя помочь животному, важно знать основные симптомы, методы лечения и меры профилактики.

Признаки и лечение глистов у кошек

Глисты у кошек не всегда обнаруживаются сразу, поскольку симптомы зависят от вида и количества паразитов. Однако внимательный владелец может заметить:

Снижение аппетита, плохой набор веса у взрослых животных, отставание в развитии у котят.

Подавленное состояние, сонливость.

Взъерошенность шерсти.

Выделения из глаз.

Чихание, кашель.

Проблемы с ЖКТ (понос, рвота, кровь или слизь в кале).

Лечение:

Диагностика проводится через анализ фекалий. Для точности его повторяют 3-4 раза в месяц при наличии симптомов.

Современные препараты против глистов подходят для любой стадии заражения. Их дают натощак утром в дозировке, указанной в инструкции. Обычно курс состоит из двух приёмов с перерывом в две недели.

Профилактика:

Не кормите кошек сырым мясом и рыбой — продукты нужно тщательно проваривать.

Проводите дегельминтизацию раз в три месяца.

Следите за чистотой мисок, спального места и туалета питомца.

Используйте средства от блох, так как они могут переносить яйца глистов.

Глисты у собак: как распознать и лечить

Собаки подвержены заражению глистами, особенно в щенячьем возрасте. Паразиты могут маскироваться под другие заболевания, поэтому диагностика важна на ранних стадиях.

Симптомы:

Изменения внешности, ухудшение качества шерсти, перхоть, дерматозы.

Вялость или агрессия.

Потеря аппетита, веса, поедание несъедобных предметов.

Кровь, слизь или сами глисты в кале.

Зуд в области ануса (животное "катается" на задней части тела).

Выпирающие рёбра, увеличенный живот.

Лечение:

Лекарства и дозировку назначает ветеринар после обследования. Аптеки предлагают широкий выбор препаратов. Важно помнить о профилактике — дегельминтизация проводится раз в три месяца. После лечения желательно сделать вакцинацию.

Глисты у домашних птиц: симптомы и профилактика

Паразиты у птиц часто остаются незамеченными, так как их сложно определить визуально. Однако можно заметить:

Вялость и сонливость.

Потерю аппетита.

Замедление роста или истощение.

Задержку стула.

Лечение:

При любых подозрениях на паразитов нужно обратиться к ветеринару.

Для птиц также важна профилактика:

Чистота клетки.

Сбалансированный рацион.

Регулярное наблюдение у специалиста.

Как защитить питомцев от глистов

Чтобы снизить риск заражения, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Избегайте сырой пищи в рационе.

Регулярно проводите дегельминтизацию каждые три месяца.

Используйте средства против блох и клещей.

Поддерживайте чистоту спального места, мисок и игрушек животных.

Обращайтесь к ветеринару при первых симптомах заболевания.

Забота и ответственность

Глисты у домашних животных — проблема, которую можно избежать при правильном уходе. Регулярные профилактические меры, своевременное лечение и консультации с ветеринаром помогут защитить здоровье питомца.

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.

