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Как защитить кошек и собак от смертельно опасных паразитов

3:52
Зоосфера

Домашние животные нередко страдают от паразитов, даже если они не покидают пределы квартиры. Глисты могут поражать внутренние органы, ослаблять иммунитет и ухудшать общее состояние питомца.

Ветеринар
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветеринар

Чтобы вовремя помочь животному, важно знать основные симптомы, методы лечения и меры профилактики.

Признаки и лечение глистов у кошек

Глисты у кошек не всегда обнаруживаются сразу, поскольку симптомы зависят от вида и количества паразитов. Однако внимательный владелец может заметить:

  • Снижение аппетита, плохой набор веса у взрослых животных, отставание в развитии у котят.
  • Подавленное состояние, сонливость.
  • Взъерошенность шерсти.
  • Выделения из глаз.
  • Чихание, кашель.
  • Проблемы с ЖКТ (понос, рвота, кровь или слизь в кале).

Лечение:

Диагностика проводится через анализ фекалий. Для точности его повторяют 3-4 раза в месяц при наличии симптомов.

Современные препараты против глистов подходят для любой стадии заражения. Их дают натощак утром в дозировке, указанной в инструкции. Обычно курс состоит из двух приёмов с перерывом в две недели.

Профилактика:

  • Не кормите кошек сырым мясом и рыбой — продукты нужно тщательно проваривать.
  • Проводите дегельминтизацию раз в три месяца.
  • Следите за чистотой мисок, спального места и туалета питомца.
  • Используйте средства от блох, так как они могут переносить яйца глистов.

Глисты у собак: как распознать и лечить

Собаки подвержены заражению глистами, особенно в щенячьем возрасте. Паразиты могут маскироваться под другие заболевания, поэтому диагностика важна на ранних стадиях.

Симптомы:

  • Изменения внешности, ухудшение качества шерсти, перхоть, дерматозы.
  • Вялость или агрессия.
  • Потеря аппетита, веса, поедание несъедобных предметов.
  • Кровь, слизь или сами глисты в кале.
  • Зуд в области ануса (животное "катается" на задней части тела).
  • Выпирающие рёбра, увеличенный живот.

Лечение:

Лекарства и дозировку назначает ветеринар после обследования. Аптеки предлагают широкий выбор препаратов. Важно помнить о профилактике — дегельминтизация проводится раз в три месяца. После лечения желательно сделать вакцинацию.

Глисты у домашних птиц: симптомы и профилактика

Паразиты у птиц часто остаются незамеченными, так как их сложно определить визуально. Однако можно заметить:

  • Вялость и сонливость.
  • Потерю аппетита.
  • Замедление роста или истощение.
  • Задержку стула.

Лечение:

При любых подозрениях на паразитов нужно обратиться к ветеринару.

Для птиц также важна профилактика:

  • Чистота клетки.
  • Сбалансированный рацион.
  • Регулярное наблюдение у специалиста.

Как защитить питомцев от глистов

Чтобы снизить риск заражения, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Избегайте сырой пищи в рационе.
  • Регулярно проводите дегельминтизацию каждые три месяца.
  • Используйте средства против блох и клещей.
  • Поддерживайте чистоту спального места, мисок и игрушек животных.
  • Обращайтесь к ветеринару при первых симптомах заболевания.

Забота и ответственность

Глисты у домашних животных — проблема, которую можно избежать при правильном уходе. Регулярные профилактические меры, своевременное лечение и консультации с ветеринаром помогут защитить здоровье питомца.

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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