Простуда у животных: причины и простые способы избежать болезни

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Простудные заболевания у домашних животных встречаются нередко, особенно у кошек, собак, грызунов, кроликов и птиц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Причинами становятся переохлаждение, неправильные условия содержания, несбалансированное питание. Специфических лекарств часто нет, поэтому внимание владельца и профилактические меры играют ключевую роль.

Причины простуды у питомцев

Наиболее распространённые факторы, вызывающие простуду у домашних животных:

Сквозняки или повышенная влажность.

Резкие перепады температуры.

Переохлаждение после прогулки или купания.

Несбалансированный рацион, бедный витаминами и минералами.

Снижение иммунитета после инфекционных заболеваний.

Неподходящие условия содержания (сырость, холод).

Контакт с больным животным.

Симптомы простуды

Простуда у питомцев проявляется следующими симптомами:

Повышенная температура тела.

Вялость, апатия, сонливость.

Снижение аппетита или его отсутствие.

Кашель, чихание, хрипы.

Выделения из носа и глаз.

Сухой или горячий нос.

Повышенное слюноотделение.

При появлении этих симптомов важно обратиться к ветеринару для точной диагностики и исключения серьёзных инфекций.

Особенности простуды у разных видов животных

Кошки

Кошки реже простужаются, но их здоровье может страдать из-за сквозняков, сырости или неправильного ухода.

Симптомы:

Чихание, затруднённое дыхание.

Прозрачные выделения из носа.

Слезоточивость, сонливость.

Рекомендации по уходу:

Поместите кошку в сухое, тёплое место.

Давайте тёплое питьё, например, молоко.

Протирайте глаза и нос влажным спонжем.

Собаки

Собаки чаще простужаются из-за прогулок и контактов с больными животными.

Симптомы:

Сухой нос, высокая температура.

Ухудшение состояния шерсти.

Кашель, чихание.

Рекомендации по уходу:

Сократите физическую активность.

Добавьте витамины в рацион.

Минимизируйте время прогулок на улице.

Грызуны и кролики

Мелкие животные очень чувствительны к перепадам температуры и сквознякам.

Симптомы:

Вялость, снижение аппетита.

Выделения из глаз, сопли.

Дрожь, повышенная температура.

Рекомендации по уходу:

Перенесите клетку в тёплое место.

Используйте сухую и чистую подстилку.

Обратитесь к ветеринару при ухудшении состояния.

Профилактика простуд у питомцев

Чтобы защитить своих животных от простудных заболеваний, следуйте этим рекомендациям:

Избегайте сквозняков и переохлаждения.

Купайте питомцев только в тёплое время года.

Обеспечьте полноценное питание с добавлением витаминов.

Используйте тёплую одежду для прогулок в холодное время.

Проводите вакцинацию и профилактическую дегельминтизацию.

Поддерживайте комфортную температуру в помещении (выше 20°C).

Окружайте питомцев заботой и любовью.

Забота о здоровье питомца — ваша ответственность

Домашние животные нуждаются в заботе и внимании. Простые меры профилактики, своевременный уход и регулярные осмотры у ветеринара помогут сохранить их здоровье и предотвратить болезни.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

