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Простуда у животных: причины и простые способы избежать болезни

3:41
Зоосфера

Простудные заболевания у домашних животных встречаются нередко, особенно у кошек, собак, грызунов, кроликов и птиц.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Причинами становятся переохлаждение, неправильные условия содержания, несбалансированное питание. Специфических лекарств часто нет, поэтому внимание владельца и профилактические меры играют ключевую роль.

Причины простуды у питомцев

Наиболее распространённые факторы, вызывающие простуду у домашних животных:

  • Сквозняки или повышенная влажность.
  • Резкие перепады температуры.
  • Переохлаждение после прогулки или купания.
  • Несбалансированный рацион, бедный витаминами и минералами.
  • Снижение иммунитета после инфекционных заболеваний.
  • Неподходящие условия содержания (сырость, холод).
  • Контакт с больным животным.

Симптомы простуды

Простуда у питомцев проявляется следующими симптомами:

  • Повышенная температура тела.
  • Вялость, апатия, сонливость.
  • Снижение аппетита или его отсутствие.
  • Кашель, чихание, хрипы.
  • Выделения из носа и глаз.
  • Сухой или горячий нос.
  • Повышенное слюноотделение.

При появлении этих симптомов важно обратиться к ветеринару для точной диагностики и исключения серьёзных инфекций.

Особенности простуды у разных видов животных

Кошки

Кошки реже простужаются, но их здоровье может страдать из-за сквозняков, сырости или неправильного ухода.

Симптомы:

  • Чихание, затруднённое дыхание.
  • Прозрачные выделения из носа.
  • Слезоточивость, сонливость.

Рекомендации по уходу:

  • Поместите кошку в сухое, тёплое место.
  • Давайте тёплое питьё, например, молоко.
  • Протирайте глаза и нос влажным спонжем.

Собаки

Собаки чаще простужаются из-за прогулок и контактов с больными животными.

Симптомы:

  • Сухой нос, высокая температура.
  • Ухудшение состояния шерсти.
  • Кашель, чихание.

Рекомендации по уходу:

  • Сократите физическую активность.
  • Добавьте витамины в рацион.
  • Минимизируйте время прогулок на улице.

Грызуны и кролики

Мелкие животные очень чувствительны к перепадам температуры и сквознякам.

Симптомы:

  • Вялость, снижение аппетита.
  • Выделения из глаз, сопли.
  • Дрожь, повышенная температура.

Рекомендации по уходу:

  • Перенесите клетку в тёплое место.
  • Используйте сухую и чистую подстилку.
  • Обратитесь к ветеринару при ухудшении состояния.

Профилактика простуд у питомцев

Чтобы защитить своих животных от простудных заболеваний, следуйте этим рекомендациям:

  • Избегайте сквозняков и переохлаждения.
  • Купайте питомцев только в тёплое время года.
  • Обеспечьте полноценное питание с добавлением витаминов.
  • Используйте тёплую одежду для прогулок в холодное время.
  • Проводите вакцинацию и профилактическую дегельминтизацию.
  • Поддерживайте комфортную температуру в помещении (выше 20°C).
  • Окружайте питомцев заботой и любовью.

Забота о здоровье питомца — ваша ответственность

Домашние животные нуждаются в заботе и внимании. Простые меры профилактики, своевременный уход и регулярные осмотры у ветеринара помогут сохранить их здоровье и предотвратить болезни.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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