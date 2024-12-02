Самые красивые маленькие собаки, которые покорят ваше сердце

4:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие собаки уже давно завоевали сердца любителей домашних питомцев. Они удобны для содержания в городских квартирах, не требуют значительных физических нагрузок и отличаются яркими характерами.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в автомобиле

Однако выбор маленькой породы — это не только вопрос эстетики, но и ответственности. Ниже представлены самые популярные и красивые маленькие породы собак, их особенности, уход и потенциальные проблемы со здоровьем.

Китайская хохлатая

Эти дружелюбные собаки отличаются застенчивостью, но быстро привыкают к новым людям.

Вес : до 6 кг.

: до 6 кг. Рост : 23-33 см.

: 23-33 см. Особенности : умны, коммуникабельны, требуют защиты кожи от солнца и холода.

: умны, коммуникабельны, требуют защиты кожи от солнца и холода. Уход : увлажняющие кремы для кожи, регулярная чистка зубов, сбалансированный рацион.

: увлажняющие кремы для кожи, регулярная чистка зубов, сбалансированный рацион. Склонность к болезням: гипопаратиреоз, проблемы с зубами, ожирение.

Померанский шпиц

Активные и темпераментные собачки, которые любят быть в центре внимания.

Вес : 1,5-3,2 кг.

: 1,5-3,2 кг. Рост : 18-22 см.

: 18-22 см. Особенности : добродушные, склонны к частому лаю.

: добродушные, склонны к частому лаю. Уход : тщательный уход за шерстью, регулярная чистка зубов, сбалансированное питание.

: тщательный уход за шерстью, регулярная чистка зубов, сбалансированное питание. Склонность к болезням: атрофия сетчатки, дисбактериоз, проблемы с суставами.

Ши-тцу

Собаки-компаньоны с устойчивой психикой и смелым характером.

Вес : 4-7 кг.

: 4-7 кг. Рост : до 27 см.

: до 27 см. Особенности : нуждаются в дрессировке, склонны к громкому лаю.

: нуждаются в дрессировке, склонны к громкому лаю. Уход : регулярное вычесывание шерсти, сбалансированное питание, витамины.

: регулярное вычесывание шерсти, сбалансированное питание, витамины. Склонность к болезням: катаракта, болезни ушей, мочекаменная болезнь.

Вельш корги пемброк

Дружелюбные и умные собаки, идеально подходящие для семей с детьми.

Вес : 9-13 кг.

: 9-13 кг. Рост : 25-30 см.

: 25-30 см. Особенности : любят активные игры, требуют умеренных физических нагрузок.

: любят активные игры, требуют умеренных физических нагрузок. Уход : минимальный уход за шерстью, профилактика ожирения.

: минимальный уход за шерстью, профилактика ожирения. Склонность к болезням: дисплазия суставов, проблемы с позвоночником.

Пекинес

Элегантные собаки с уникальной внешностью и ярким характером.

Вес : 3,2-5,4 кг.

: 3,2-5,4 кг. Рост : 15-25 см.

: 15-25 см. Особенности : независимы, склонны к капризам.

: независимы, склонны к капризам. Уход : регулярное расчесывание шерсти, ограничение физических нагрузок.

: регулярное расчесывание шерсти, ограничение физических нагрузок. Склонность к болезням: болезни глаз, сердца, проблемы с дыханием.

Папильон

Жизнерадостные и умные собачки, легко обучающиеся новым трюкам.

Вес : 3-5 кг.

: 3-5 кг. Рост : 20-28 см.

: 20-28 см. Особенности : дружелюбны, требуют регулярных прогулок.

: дружелюбны, требуют регулярных прогулок. Уход : минимальный, можно кормить натуральными продуктами.

: минимальный, можно кормить натуральными продуктами. Склонность к болезням: катаракта, глухота, проблемы с роговицей.

Мальтезе

Итальянские болонки с мягким характером и роскошной шерстью.

Вес : 3-4 кг.

: 3-4 кг. Рост : до 25 см.

: до 25 см. Особенности : преданны, плохо переносят одиночество.

: преданны, плохо переносят одиночество. Уход : регулярное купание, расчесывание шерсти.

: регулярное купание, расчесывание шерсти. Склонность к болезням: заболевания глаз, гидроцефалия, дерматиты

Чихуахуа

Самые миниатюрные собаки в мире с ярким и независимым характером.

Вес : 0,5-3 кг.

: 0,5-3 кг. Рост : 15-23 см.

: 15-23 см. Особенности : активны, ревнивы, требуют внимательного ухода за рационом.

: активны, ревнивы, требуют внимательного ухода за рационом. Уход : сбалансированное питание, регулярные осмотры у ветеринара.

: сбалансированное питание, регулярные осмотры у ветеринара. Склонность к болезням: проблемы с зубами, аллергии, эпилепсия.

Джек-рассел терьер

Энергичные и выносливые собаки, которые любят активный образ жизни.

Вес : 5-7 кг.

: 5-7 кг. Рост : до 30 см.

: до 30 см. Особенности : требуют интенсивной физической нагрузки.

: требуют интенсивной физической нагрузки. Уход : минимальный, регулярные осмотры.

: минимальный, регулярные осмотры. Склонность к болезням: вывих коленной чашечки, эпилепсия, болезни сердца.

Йоркширский терьер

Декоративные собаки с безграничной энергией и преданностью.

Вес : 2-3,2 кг.

: 2-3,2 кг. Рост : 15-17 см.

: 15-17 см. Особенности : легко поддаются дрессировке, требуют регулярного груминга.

: легко поддаются дрессировке, требуют регулярного груминга. Уход : тщательный уход за шерстью, качественное питание.

: тщательный уход за шерстью, качественное питание. Склонность к болезням: гипогликемия, рак, ожирение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

