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Самые красивые маленькие собаки, которые покорят ваше сердце

4:51
Зоосфера

Маленькие собаки уже давно завоевали сердца любителей домашних питомцев. Они удобны для содержания в городских квартирах, не требуют значительных физических нагрузок и отличаются яркими характерами.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Однако выбор маленькой породы — это не только вопрос эстетики, но и ответственности. Ниже представлены самые популярные и красивые маленькие породы собак, их особенности, уход и потенциальные проблемы со здоровьем.

Китайская хохлатая

Эти дружелюбные собаки отличаются застенчивостью, но быстро привыкают к новым людям.

  • Вес: до 6 кг.
  • Рост: 23-33 см.
  • Особенности: умны, коммуникабельны, требуют защиты кожи от солнца и холода.
  • Уход: увлажняющие кремы для кожи, регулярная чистка зубов, сбалансированный рацион.
  • Склонность к болезням: гипопаратиреоз, проблемы с зубами, ожирение.

Померанский шпиц

Активные и темпераментные собачки, которые любят быть в центре внимания.

  • Вес: 1,5-3,2 кг.
  • Рост: 18-22 см.
  • Особенности: добродушные, склонны к частому лаю.
  • Уход: тщательный уход за шерстью, регулярная чистка зубов, сбалансированное питание.
  • Склонность к болезням: атрофия сетчатки, дисбактериоз, проблемы с суставами.

Ши-тцу

Собаки-компаньоны с устойчивой психикой и смелым характером.

  • Вес: 4-7 кг.
  • Рост: до 27 см.
  • Особенности: нуждаются в дрессировке, склонны к громкому лаю.
  • Уход: регулярное вычесывание шерсти, сбалансированное питание, витамины.
  • Склонность к болезням: катаракта, болезни ушей, мочекаменная болезнь.

Вельш корги пемброк

Дружелюбные и умные собаки, идеально подходящие для семей с детьми.

  • Вес: 9-13 кг.
  • Рост: 25-30 см.
  • Особенности: любят активные игры, требуют умеренных физических нагрузок.
  • Уход: минимальный уход за шерстью, профилактика ожирения.
  • Склонность к болезням: дисплазия суставов, проблемы с позвоночником.

Пекинес

Элегантные собаки с уникальной внешностью и ярким характером.

  • Вес: 3,2-5,4 кг.
  • Рост: 15-25 см.
  • Особенности: независимы, склонны к капризам.
  • Уход: регулярное расчесывание шерсти, ограничение физических нагрузок.
  • Склонность к болезням: болезни глаз, сердца, проблемы с дыханием.

Папильон

Жизнерадостные и умные собачки, легко обучающиеся новым трюкам.

  • Вес: 3-5 кг.
  • Рост: 20-28 см.
  • Особенности: дружелюбны, требуют регулярных прогулок.
  • Уход: минимальный, можно кормить натуральными продуктами.
  • Склонность к болезням: катаракта, глухота, проблемы с роговицей.

Мальтезе

Итальянские болонки с мягким характером и роскошной шерстью.

  • Вес: 3-4 кг.
  • Рост: до 25 см.
  • Особенности: преданны, плохо переносят одиночество.
  • Уход: регулярное купание, расчесывание шерсти.
  • Склонность к болезням: заболевания глаз, гидроцефалия, дерматиты

Чихуахуа

Самые миниатюрные собаки в мире с ярким и независимым характером.

  • Вес: 0,5-3 кг.
  • Рост: 15-23 см.
  • Особенности: активны, ревнивы, требуют внимательного ухода за рационом.
  • Уход: сбалансированное питание, регулярные осмотры у ветеринара.
  • Склонность к болезням: проблемы с зубами, аллергии, эпилепсия.

Джек-рассел терьер

Энергичные и выносливые собаки, которые любят активный образ жизни.

  • Вес: 5-7 кг.
  • Рост: до 30 см.
  • Особенности: требуют интенсивной физической нагрузки.
  • Уход: минимальный, регулярные осмотры.
  • Склонность к болезням: вывих коленной чашечки, эпилепсия, болезни сердца.

Йоркширский терьер

Декоративные собаки с безграничной энергией и преданностью.

  • Вес: 2-3,2 кг.
  • Рост: 15-17 см.
  • Особенности: легко поддаются дрессировке, требуют регулярного груминга.
  • Уход: тщательный уход за шерстью, качественное питание.
  • Склонность к болезням: гипогликемия, рак, ожирение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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