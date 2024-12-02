Самые красивые маленькие собаки, которые покорят ваше сердце

Маленькие собаки уже давно завоевали сердца любителей домашних питомцев. Они удобны для содержания в городских квартирах, не требуют значительных физических нагрузок и отличаются яркими характерами.
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле
Однако выбор маленькой породы — это не только вопрос эстетики, но и ответственности. Ниже представлены самые популярные и красивые маленькие породы собак, их особенности, уход и потенциальные проблемы со здоровьем.
Китайская хохлатая
Эти дружелюбные собаки отличаются застенчивостью, но быстро привыкают к новым людям.
Вес: до 6 кг.
Рост: 23-33 см.
Особенности: умны, коммуникабельны, требуют защиты кожи от солнца и холода.
Уход: увлажняющие кремы для кожи, регулярная чистка зубов, сбалансированный рацион.
Склонность к болезням: гипопаратиреоз, проблемы с зубами, ожирение.
Померанский шпиц
Активные и темпераментные собачки, которые любят быть в центре внимания.
Вес: 1,5-3,2 кг.
Рост: 18-22 см.
Особенности: добродушные, склонны к частому лаю.
Уход: тщательный уход за шерстью, регулярная чистка зубов, сбалансированное питание.
Склонность к болезням: атрофия сетчатки, дисбактериоз, проблемы с суставами.
Ши-тцу
Собаки-компаньоны с устойчивой психикой и смелым характером.
Вес: 4-7 кг.
Рост: до 27 см.
Особенности: нуждаются в дрессировке, склонны к громкому лаю.