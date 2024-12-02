Россиянам рассказали, как выбрать зимнюю одежду питомцу

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие думают, что комбинезоны, куртки и обувь для собак предназначены исключительно для красоты и не приносят никакой пользы. Однако это далеко от правды. В зимний период такая одежда может оказаться спасением для вашего питомца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Например, головной убор в виде шапочки может помочь любимцу сохранить тепло. Существует множество моделей: от балаклав до ушанок или даже шапочек с рожками оленей. На популярных торговых площадках также можно найти стильные шарфики для собак.

Теплый комбинезон является неотъемлемой частью зимнего гардероба. Важно, чтобы он был подобран по размеру, чтобы питомец не испытывал дискомфорт и не чувствовал неудобств.

Разнообразные декоративные элементы, такие как цветочные мотивы и узоры, могут быть привлекательны, но стоит избегать большого количества швов, поскольку через них может проникнуть холод. Комбинезоны особенно необходимы для мелких пород, так как они склонны быстрее замерзать из-за своего небольшого размера, передает "Вечерняя Москва".

Также следует учитывать, что в городских условиях, где пути посыпают специальными реагентами, обувь для собак играет важную роль.

Уточнения

Реаге́нт — химический термин.

