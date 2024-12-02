Ошибка владельцев: как молоко может разрушить организм собаки

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Молоко вызывает множество споров среди владельцев собак. Одни считают его полезным, другие — вредным. Важно понимать, как оно влияет на организм животного и в каких случаях его употребление оправдано.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Собака

Молоко: разногласия и основные факты

Среди владельцев и кинологов нет единого мнения о том, можно ли давать собакам молоко. Сторонники утверждают, что продукт богат полезными веществами:

Лактоза, аминокислоты, жирные кислоты.

Минералы (йод, кальций, магний, калий, цинк).

Витамины.

Противники акцентируют внимание на том, что у взрослых собак часто отсутствует фермент, необходимый для переработки лактозы, что может вызывать проблемы с пищеварением.

Молоко для щенков

Для щенков молоко — источник жизненно важных веществ. Особенно полезно оно в возрасте:

До 1,5 месяцев у мелких пород.

До 3 месяцев у крупных пород.

Чтобы молоко больше походило на материнское, его можно подготовить:

На 0,5 литра молока добавить 1 ст. ложку нежирных сливок.

Добавить взбитый желток перепелиного яйца.

Когда щенок подрастет, можно давать ему молочные каши, которые помогают адаптироваться к более сложной пище.

Влияние молока на взрослых собак

У взрослых собак молоко может вызвать неприятные последствия:

Диарея, вздутие живота.

Расстройства кишечника.

Долгосрочные проблемы, такие как ожирение и диабет.

Исключение составляют беременные и кормящие собаки. В этот период молоко помогает восполнить баланс витаминов и минералов, необходимых для их здоровья и развития щенков.

Альтернатива молоку

Вместо обычного молока взрослым собакам рекомендуется давать кисломолочные продукты:

Нежирный творог.

Кефир.

Простокваша.

Ацидофилин.

Эти продукты помогают укрепить микрофлору кишечника и улучшают пищеварение.

Рецепт домашнего лакомства:

Смешайте литр молока с закваской (1 ст. ложка нежирной сметаны или кефира).

Оставьте в теплом месте на сутки, и полезный продукт готов.

Для собак с непереносимостью лактозы существует специальное молоко, безопасное для их здоровья.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

