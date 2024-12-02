Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смешные видео, где кошки реагируют на валерьянку, пользуются популярностью в интернете. Многие владельцы ради забавы дают своим питомцам это средство, не задумываясь о последствиях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Однако валерьянка может быть крайне опасной для кошек. Разберёмся, как это лекарство влияет на организм животного и почему стоит быть осторожным.

Почему валерьянка так воздействует на кошек

Ученые установили, что запах валерьянки схож с феромонами, содержащимися в моче взрослого кота. Это объясняет возбуждающее действие средства:

Воздействие на гормональный и эмоциональный фон : Валерьянка изменяет восприятие реальности у кошек.

: Валерьянка изменяет восприятие реальности у кошек. Реакция нервной системы: Жидкость сильно влияет на центральную нервную систему, вызывая изменения в поведении.

После приёма валерьянки животное может стать неуправляемым, а его действия — непредсказуемыми.

Поведение после приема валерьянки

Через несколько минут после попадания вещества в организм кошки наблюдаются:

Громкие завывания и катания по полу.

Порча мебели, обоев и других предметов.

Галлюцинации: животное может атаковать «невидимого врага» или убегать от мнимого хищника.

Неадекватные реакции, такие как метка территории или другие странности.

Чем опасна валерьянка для кошек

Валерьянка действует на кошек как наркотик, вызывая сильное привыкание. Если регулярно давать её питомцу, это может привести к серьезным последствиям:

Разрушение организма:

Язвы желудка.

Почечная недостаточность.

Заболевания печени.

Алкогольная зависимость:

Настойка валерианы содержит спирт, к которому у кошек отсутствует сопротивляемость. Это может привести к алкогольной интоксикации.

Заторможенность и ухудшение координации:

Постоянное воздействие валерьянки делает кошек вялыми и неспособными к нормальной жизни.

Что делать при передозировке

Если после приема валерьянки животное впало в глубокий сон или проявляет другие признаки отравления, необходимо:

Немедленно доставить питомца в ветеринарную клинику.

Описать врачу количество и форму средства, которое было принято.

Без своевременной помощи передозировка может привести к гибели животного.

Исключительные случаи применения

Ветеринары иногда сами назначают валерьянку кошкам, но только в строго ограниченных дозах. Например:

При сердечной недостаточности.

Для улучшения работы ЖКТ.

Дозировка всегда минимальна и применяется только по рекомендации специалиста, чтобы избежать вреда.

Уточнения

Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.

