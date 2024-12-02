Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность

Смешные видео, где кошки реагируют на валерьянку, пользуются популярностью в интернете. Многие владельцы ради забавы дают своим питомцам это средство, не задумываясь о последствиях.
Однако валерьянка может быть крайне опасной для кошек. Разберёмся, как это лекарство влияет на организм животного и почему стоит быть осторожным.
Ученые установили, что запах валерьянки схож с феромонами, содержащимися в моче взрослого кота. Это объясняет возбуждающее действие средства:
После приёма валерьянки животное может стать неуправляемым, а его действия — непредсказуемыми.
Через несколько минут после попадания вещества в организм кошки наблюдаются:
Чем опасна валерьянка для кошек
Валерьянка действует на кошек как наркотик, вызывая сильное привыкание. Если регулярно давать её питомцу, это может привести к серьезным последствиям:
Разрушение организма:
Алкогольная зависимость:
Заторможенность и ухудшение координации:
Если после приема валерьянки животное впало в глубокий сон или проявляет другие признаки отравления, необходимо:
Ветеринары иногда сами назначают валерьянку кошкам, но только в строго ограниченных дозах. Например:
Дозировка всегда минимальна и применяется только по рекомендации специалиста, чтобы избежать вреда.
Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.
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