Какие сны видят ваши питомцы: научные открытия

Сны — одно из самых загадочных явлений природы. Ученые до сих пор пытаются понять, что скрывается за этим феноменом, но известно, что сновидения — это не только человеческая привилегия.
Опыты нейрофизиологов подтверждают: животные также видят сны. Их мозг активен в быстрой фазе сна, что выражается движением глаз, подергиваниями тела и другими реакциями, схожими с человеческими.
Сон большинства животных, как и у человека, делится на две фазы:
Крысы стали первыми подопытными в исследованиях американских нейрофизиологов. Им вживляли электроды в мозг, чтобы наблюдать за активностью во сне. Вот как проходил эксперимент:
Какие сны видят разные животные
Ученые обнаружили, что сны характерны не только для крыс, но и для других животных:
Особенно интересны эксперименты, в которых животным удаляли клетки мозга, отвечающие за обездвижение во сне. Так, собаки во сне двигались, играли, а кошки проявляли агрессию.
Сновидения характерны не только для млекопитающих:
Эти данные подтверждают, что сны — неотъемлемая часть жизни многих животных, независимо от их вида.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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