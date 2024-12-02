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Какие сны видят ваши питомцы: научные открытия

2:34
Зоосфера

Сны — одно из самых загадочных явлений природы. Ученые до сих пор пытаются понять, что скрывается за этим феноменом, но известно, что сновидения — это не только человеческая привилегия.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Опыты нейрофизиологов подтверждают: животные также видят сны. Их мозг активен в быстрой фазе сна, что выражается движением глаз, подергиваниями тела и другими реакциями, схожими с человеческими.

Фазы сна у животных

Сон большинства животных, как и у человека, делится на две фазы:

  • Медленная фаза: характерна для восстановления организма, занимает большую часть сна и встречается у всех живых существ, даже у насекомых.
  • Быстрая фаза: подсознание продолжает работать, а мозг обрабатывает накопленный за день опыт.

Эксперименты на крысах

Крысы стали первыми подопытными в исследованиях американских нейрофизиологов. Им вживляли электроды в мозг, чтобы наблюдать за активностью во сне. Вот как проходил эксперимент:

  • Крыс запускали в лабиринт, где они ориентировались по звуковым сигналам, за правильные действия получали угощение.
  • Во время сна их мозг реагировал на те же сигналы, что и при бодрствовании. Это означало, что крысы видели во сне сцены из своего опыта: лабиринты, траву или подземные ходы.

Какие сны видят разные животные

Ученые обнаружили, что сны характерны не только для крыс, но и для других животных:

  • Обезьяны: используют язык жестов даже во сне, воспроизводя движения, которым их обучили.
  • Кошки: видят агрессивные сцены — погоню, нападения или бегство.
  • Собаки: продолжают реальную жизнь в снах — бегают, играют, сталкиваются с противниками.
  • Кролики: вспоминают приятные или пугающие моменты из своей жизни.

Особенно интересны эксперименты, в которых животным удаляли клетки мозга, отвечающие за обездвижение во сне. Так, собаки во сне двигались, играли, а кошки проявляли агрессию.

Сны у других существ

Сновидения характерны не только для млекопитающих:

  • Пауки: движением глаз и подергиванием тела указывают на активность, схожую с быстрой фазой сна.
  • Певчие птицы: продолжают петь мысленно, что свидетельствует о воспроизведении прожитых моментов.

Эти данные подтверждают, что сны — неотъемлемая часть жизни многих животных, независимо от их вида.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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