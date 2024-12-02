Эксперт напомнила о важности вакцинации домашних животных

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вакцинация важна не только для людей, но и для домашних питомцев. Какие прививки обязательны для домашних кошек, и как часто их нужно делать рассказала ученый в области ветеринарии, профессор кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академик РАН Ирина Донник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

«Кошек вообще прививают от панлейкопении – это типа чумки у кошек. Но с кошками меньше проблем. Там, главное, их обрабатывать на антигельминты и от блох. А собак 100% нужно от бешенства прививать. Особенно в частном секторе. Кошек обязательно от панлейкопении. Но она только в молодом возрасте. Старшие почти не болеют. И обрабатывать антигельминтными препаратами и от блох», — отметила специалист.

Она добавила, что важность вакцинации заключается в здоровье питомцев в первую очередь. Второе — это безопасность для человека. Потому что общение с этими животными – все равно они в тесном контакте, особенно в квартирах.

«От лептоспироза есть комплексные вакцины: там же и чума, и бешенство, и лептоспироз несколько штаммов. Это тоже опасные болезни. Это очень актуально, но оно по степени риска стоит ниже, чем от бешенства. Но надо прививать. Потому что есть регионы, где, например, лептоспироз сейчас распространен. Переносчики – комары, вода застойная. Но это тоже считается такая инфекция, которая природно-очаговая», — подчеркнула специалист.

Донник отметила, что есть обязательный календарь прививок для питомцев, его надо обязательно соблюдать как в квартире, так и в частном секторе.

Уточнения

Панлейкопени́я — вирусная болезнь кошек, отличающаяся высокой контагиозностью, характеризующаяся лихорадкой (высокой температурой), поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма.



