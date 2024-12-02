Можно ли стричь кошку? Важное правило, которое должен соблюдать хозяин кошки

Как правило, вы вообще никогда не должны стричь кошку независимо от типа шерсти: длинная или короткая. Все дело в том, что кошки постоянно вылизывают себя, что помогает им распространять собственный запах по всему телу, это для них крайне важно.
Кошачья стрижка в салоне — сильный стресс для животного. Стрессовые ситуации негативно сказываются на состоянии здоровья питомца и снижают защитные силы организма.
Тем не менее кошачьи стрижки не опасны. В некоторых ситуациях кошку необходимо стричь, например, если у вашей кошки есть колтуны. Частые стрижки кошки могут спровоцировать истончение шерсти и привести к образованию колтунов.
Большинство владельцев кошек считают, что если подстричь питомца, то он будет лучше переносить жару. Тем не менее это не так. С шерстью кошкам легче переносить жару.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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