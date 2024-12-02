Что будет, если долго не выгуливать собаку? Главные правила прогулок

Специалисты рекомендуют максимально допустимый интервал между прогулками с собаками — 12 часов.
Поэтому одной прогулки в день собаке явно недостаточно. Выгуливать собаку нужно не менее двух раз в день. Оптимальный график — утро и вечер.
Если не выгуливать собаку в течение длительного времени, это приведет к набору веса, проблемам с костями и суставами, а также сократит продолжительность жизни вашего питомца.
Собака может начать вести себя деструктивно. Например, животное может начать портить мебель, вашу одежду или обои. Важно, чтобы ваша собака часто и подолгу выходила на длительные прогулки не только для физического, но и для психического здоровья.
Если собака долго не ходит в туалет, это крайне вредно для мочевыделительной системы.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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