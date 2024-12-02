Что будет, если долго не выгуливать собаку? Главные правила прогулок

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как долго можно обходиться без выгула собаки

Специалисты рекомендуют максимально допустимый интервал между прогулками с собаками — 12 часов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чихуахуа

Поэтому одной прогулки в день собаке явно недостаточно. Выгуливать собаку нужно не менее двух раз в день. Оптимальный график — утро и вечер.

Что будет, если долго не выгуливать собаку

Если не выгуливать собаку в течение длительного времени, это приведет к набору веса, проблемам с костями и суставами, а также сократит продолжительность жизни вашего питомца.

Собака может начать вести себя деструктивно. Например, животное может начать портить мебель, вашу одежду или обои. Важно, чтобы ваша собака часто и подолгу выходила на длительные прогулки не только для физического, но и для психического здоровья.

Если собака долго не ходит в туалет, это крайне вредно для мочевыделительной системы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



