Как избавиться от неприятного запаха кошки в доме? Вам помогут эти проверенные методы

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как избавиться от кошачьего запаха в доме

Если у вас дома есть старые пятна кошачьей мочи, которые не убираются, используйте перекись водорода 3%. Залейте пятна перекисью водорода и оставьте на 10 часов. После этого пятно следует отстирать влажной тряпкой с мылом, прополоскать водой и высушить. Благодаря такому способу неприятный запах кошачьей мочи должен уйти.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Кроме того, еще одним доступным средством для устранения запаха кошачьей мочи является лимонный сок или лимонная кислота. Для очищения нанесите на пятно мочи свежевыжатый лимонный сок или раствор лимонной кислоты и оставьте на 1-4 часа. Перед этим поверхность или вещь можно помыть с мылом.

Кроме того, вы можете использовать пищевую соду, раствор уксуса и спирт, чтобы устранить неприятный запах.

Освежить запах своей квартиры можно с помощью эфирных масел лаванды, хвои, мяты, чайного дерева и цитрусовых.

Также старайтесь проводить влажную уборку в доме и как можно чаще проветривать помещения.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

