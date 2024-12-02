Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют

3:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбирая собаку, важно обратить внимание на особенности породы, включая возможные генетические заболевания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Например, некоторые маленькие собаки подвержены таким проблемам, как дисплазия тазобедренного сустава, кожные воспаления или заболевания позвоночника. Однако многие породы отличаются хорошим здоровьем и долгой жизнью.

Если планируется завести собаку, полезно узнать о характерных для породы заболеваниях. Приобретая питомца у заводчика, можно поинтересоваться состоянием здоровья родителей щенка.

Если же собака берётся из приюта, доступ к генетической информации обычно ограничен.

Примеры здоровых пород маленьких собак.

Аффенпинчер

Эти собачки живут 12–15 лет, отличаются активностью и независимостью. Весом около 4,5 кг, они становятся отличными компаньонами для прогулок.

Эти собачки живут 12–15 лет, отличаются активностью и независимостью. Весом около 4,5 кг, они становятся отличными компаньонами для прогулок. Австралийский терьер

Энергичный, умный и послушный терьер весит до 7,5 кг. Легко обучается, но нуждается в активных играх и тренировках.

Энергичный, умный и послушный терьер весит до 7,5 кг. Легко обучается, но нуждается в активных играх и тренировках. Болоньезе

Эта порода из Италии весит 3,6–6,4 кг. Собачка-компаньон, которая не любит одиночества и быстро находит общий язык с хозяевами.

Эта порода из Италии весит 3,6–6,4 кг. Собачка-компаньон, которая не любит одиночества и быстро находит общий язык с хозяевами. Бордер-терьер

Здоровые и активные, эти собаки живут до 15 лет. Они хорошо ладят с детьми и обожают длительные прогулки.

Здоровые и активные, эти собаки живут до 15 лет. Они хорошо ладят с детьми и обожают длительные прогулки. Бостонский терьер

Компактные и легко обучаемые, они весят 4,5–11 кг. Эти собаки нуждаются в умеренных физических нагрузках, но плохо переносят жару.

Компактные и легко обучаемые, они весят 4,5–11 кг. Эти собаки нуждаются в умеренных физических нагрузках, но плохо переносят жару. Керн-терьер

Изначально рабочая порода, этот маленький терьер (до 6,5 кг) обладает крепким здоровьем и ярким характером.

Изначально рабочая порода, этот маленький терьер (до 6,5 кг) обладает крепким здоровьем и ярким характером. Котон-де-тулеар

Собаки с Мадагаскара весом до 6 кг отличаются мягким характером и преданностью. Они отлично подходят для жизни в квартирах.

Собаки с Мадагаскара весом до 6 кг отличаются мягким характером и преданностью. Они отлично подходят для жизни в квартирах. Фокстерьер

Активная порода с охотничьими корнями. Эти собаки весят около 8 кг и не склонны к наследственным заболеваниям.

Активная порода с охотничьими корнями. Эти собаки весят около 8 кг и не склонны к наследственным заболеваниям. Манчестерский терьер

Эти миниатюрные охранники, похожие на доберманов, активны и спортивны. Вес собаки обычно не превышает 10 кг.

Эти миниатюрные охранники, похожие на доберманов, активны и спортивны. Вес собаки обычно не превышает 10 кг. Норфолк-терьеры

Компактные и энергичные собачки с весёлым характером. Они подходят для небольших квартир и активных прогулок.

Компактные и энергичные собачки с весёлым характером. Они подходят для небольших квартир и активных прогулок. Шотландский терьер

Коренастая порода с яркой индивидуальностью. Эти собаки, известные по книгам и фильмам, весят около 10 кг.

Коренастая порода с яркой индивидуальностью. Эти собаки, известные по книгам и фильмам, весят около 10 кг. Шиба-ину

Эти древние японские собаки отличаются энергией и хорошим здоровьем. Вес — от 7,7 до 12,2 кг.

Почему важно выбрать здоровую породу?

Помимо генетической устойчивости к заболеваниям, такие собаки требуют меньше визитов к ветеринару и обладают активным темпераментом, что делает их отличными компаньонами.

Если планируется завести собаку, можно обратиться в приюты или организации по спасению, где множество здоровых щенков ждут своего нового дома.

Уточнения

Врождённый вывих бедра (син. Дисплазия тазобедренного сустава) – это врождённая неполноценность сустава, обусловленная его неправильным развитием, которая может привести (или привела) к подвывиху или вывиху головки бедренной кости – к «врождённому вывиху бедра» (англ. congenital dislocation of the hip).

