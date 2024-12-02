Три вида уток: кто лучше летает, плавает и ныряет

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Утки делятся на три основных вида: речные, нырковые и древесные. Эта классификация основывается на особенностях их среды обитания и поведения.

Фото: freepik.com by montypeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утка в пруду

Речные утки

Речные утки известны своей способностью добывать пищу, плавая на поверхности воды. Среди них выделяется дикая кряква (Anas platyrhynchos) — предок домашних уток. Самцы кряквы отличаются ярко-зелёной головой, а у самок перья коричневого цвета.

Ещё один представитель — синекрылый чирок (Spatula discors), который мигрирует на юг зимой. У этих птиц можно заметить голубое пятно на крыльях, особенно в полёте.

Ныряющие утки

Ныряющие утки специализируются на поиске пищи под водой. Например, краснозобая казарка (Oxyura jamaicensis) славится своим хвостом, который торчит вертикально в состоянии покоя.

Шилоклювки (Mergus merganser) охотятся на рыбу, а хохлатая чернеть (Lophodytes cucullatus) предпочитает гнездиться около прудов. Утка-арлекин (Histrionicus histrionicus), получившая своё имя благодаря необычному белому узору, обитает в бурных реках и морях.

Древесные утки

Древесные утки проводят ночи на деревьях и отличаются превосходными лётными качествами. Дикая мускусная утка (Cairina moschata), распространённая в тропических регионах Америки, известна своими чёрными перьями с белыми пятнами.

Ещё одна яркая представительница — лесная утка (Aix sponsa), которая поражает своими зелёными, синими и фиолетовыми оттенками. Благодаря природоохранным усилиям, популяция этих уток была восстановлена после активной охоты в XIX веке.

Уточнения

У́тка - это птицы средних и небольших размеров с относительно короткой шеей и цевкой, покрытой спереди поперечными щитками. Окраска оперения разнообразна, у многих видов на крыле имеется особое "зеркальце".

