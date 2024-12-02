Удивительные способности голубей к восприятию искусства

Учёные под руководством Ватанабэ Сигэру из японского Университета Кэйо доказали, что голуби способны вырабатывать "вкус" при оценке картин. Этот необычный эксперимент, начатый ещё в 1995 году, удостоился Шнобелевской премии за уникальные результаты.
В ходе исследования голубям показывали 30 детских рисунков, разделённых на категории "хорошие" и "плохие". Птиц обучали распознавать "хорошие" картины, вознаграждая кормом за правильный выбор. Уже через 22 сеанса голуби успешно справлялись с задачей.
Позже учёные проверили, смогут ли птицы отличать новые изображения, которые они ранее не видели. Голуби продолжали предпочитать "хорошие" картины, основываясь на цвете и форме. Эти данные продемонстрировали, что птицы обладают базовыми когнитивными способностями, связанными с эстетическим восприятием.
По словам Ватанабэ, это открытие заставляет пересмотреть мнение о том, что художественные способности присущи исключительно людям. Голуби доказали, что их интеллектуальные способности намного шире, чем принято считать.
Го́луби - род птиц из семейства голубиных.
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