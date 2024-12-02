Сырое мясо как источник заражения паразитами

Как защитить себя и питомца от опасного червя

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рацион домашних животных должен быть тщательно приготовлен, чтобы исключить риск заражения паразитами. Недавний случай в Великобритании, впервые зафиксированный в официальном отчёте, вызвал тревогу: у домашнего питомца, которого кормили сыроедческой диетой, обнаружили паразита, опасного и для человека.

Фото: Openverse by Terasara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Allodiplogaster sudhausi

Паразитический червь Linguatula serrata питается кровью, а его попадание в организм человека может вызывать серьёзные проблемы: от боли и затруднённого дыхания до потери зрения. Черви могут прикрепляться к горлу, проникать в кишечник и распространяться в ткани организма. В редких случаях их находили даже в глазах людей.

Как заражаются люди

Заражение возможно через слюну, слизь или кал больного животного, а также через плохо приготовленное мясо. Человеку также угрожает риск при употреблении пищи, случайно загрязнённой фекалиями. Симптомы включают раздражение, кровотечения в горле, затруднённое дыхание и частое чихание. Дети наиболее уязвимы из-за слабого соблюдения гигиенических норм.

Как избежать заражения

Соблюдение простых правил поможет защитить питомца и его владельцев:

Мясо в рационе животного должно быть приготовлено или предварительно заморожено. Нужно следить за гигиеной в доме и избегать тесного контакта с выделениями питомца. Регулярные проверки у ветеринара помогут выявить проблему на ранних стадиях.

Заражения паразитами чаще фиксируются в странах, где инфекция распространена, но этот случай стал первым в Великобритании. Это подчёркивает важность осознанного подхода к питанию и уходу за животными.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

