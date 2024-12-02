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Как гренландские киты адаптировались к жизни подо льдами

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2:20
Зоосфера

Гренландский кит — удивительное животное, которое может пробивать твёрдый лёд и обходиться без зубов. Эти особенности долгое время вызывали вопросы. Гренландские киты являются рекордсменами: самая толстая кожа, самый плотный жир, самый продолжительный срок жизни, самая низкая температура тела и самые длинные усы среди всех китов. Кроме того, они обладают уникальным вокальным репертуаром, который можно сравнить лишь с певчими птицами.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Где обитают гренландские киты

Гренландские киты живут в арктических и субарктических водах, где холодные условия стали их средой обитания. Они адаптировались к жизни подо льдами, используя мощные головы, чтобы пробивать лёд до 60 см толщиной. Эти киты обитают преимущественно на мелководьях и следуют за движением льдов.

Почему гренландский кит — настоящий долгожитель

Средняя продолжительность жизни этих китов составляет около 200 лет. Это стало известно благодаря обнаружению гарпуна в теле кита, который был датирован XIX веком. Уникальные механизмы восстановления ДНК позволяют гренландским китам избегать множества болезней, включая рак.

Как питаются гренландские киты

У этих китов нет зубов, но их усатый покров длиной до 4 метров помогает фильтровать пищу из воды. Основу их рациона составляют криль, мелкие рыбы и моллюски. Иногда они кормятся в координированных группах, выстраиваясь бок о бок.

Почему их называют "джазовыми певцами океана"

Гренландские киты известны своими песнями, которые меняются каждый год. Их вокал называют "джазовым" из-за свободной и импровизационной структуры звуков. Песни служат для общения, навигации и, возможно, поиска пищи.

Какие угрозы существуют для гренландских китов

Изменение климата, загрязнение, столкновения с судами и рыболовные снасти угрожают этим животным. Хотя их численность восстанавливается, отдельные субпопуляции, такие как восточно-гренландская, остаются под угрозой исчезновения.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. 

Автор Дмитрий Тезнев
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