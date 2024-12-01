Симптомы заражения паразитами от домашних животных

Как сырое мясо привело к заражению паразитами

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зафиксирован первый случай заражения людей паразитическим червём Linguatula serrata, который передаётся от домашних животных. Этот паразит поглощает кровь и способен вызывать серьёзные заболевания, включая слепоту. Случай связан с популярной сыроедческой диетой, которой владелец кормил своего питомца. Употребление сырого мяса повышает риск заражения паразитами и патогенами.

Фото: Flickr by Biodiversity Heritage Library, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Паразиты

Ранее подобные случаи заражения регистрировались только у животных, завезённых из стран, где данный паразит более распространён. Люди могут заразиться через контакт со слюной, слизью или калом заражённого животного. Паразиты прикрепляются к задней стенке горла, могут проникать в кишечник или другие ткани, вызывая затруднённое дыхание, сильную боль и даже потерю зрения. В редких случаях черви обнаруживались в глазах людей.

Заражение возможно и через употребление полусырое мясо или продукты, случайно загрязнённые заражёнными фекалиями. Симптомы включают:

Чрезмерное выделение слизи

Раздражение и кровотечение в горле

Частое чихание

Затруднённое дыхание

Почему дети в группе риска?

Дети чаще подвержены заражению из-за менее строгого отношения к гигиене при взаимодействии с домашними животными.

Как предотвратить заражение:

Кормите домашних животных только замороженным или тщательно приготовленным мясом.

Соблюдайте правила гигиены после контакта с питомцами.

Исключите сырое мясо из рациона.

Этот случай подчёркивает важность контроля за питанием домашних животных и соблюдения гигиены, чтобы защитить себя и своих близких.