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Почему тонкоклювый кроншнеп остаётся символом уязвимости

Как сельское хозяйство повлияло на исчезновение редкого вида
1:59
Зоосфера

Тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris), вид, который не наблюдали почти 30 лет, вероятно, полностью вымер. Недавние исследования показывают, что вероятность его исчезновения составляет 96%. В последний раз достоверное наблюдение за этой птицей было зафиксировано в 1995 году в Марокко. Попытки найти свидетельства существования вида с тех пор не увенчались успехом.

Орнитологи неоднократно сообщали о возможных встречах с тонкоклювым кроншнепом. Например, в 2001 году в Венгрии якобы было зафиксировано его присутствие. Однако это наблюдение считается ненадёжным международными организациями. Официального заявления о вымирании вида от МСОП (Международного союза охраны природы) пока не последовало. Это связано с необходимостью сохранять природоохранные меры, которые могут быть отменены в случае признания вида вымершим.

Исторически тонкоклювый кроншнеп был редким видом с малоизученными местами гнездования. Последнее задокументированное гнездо обнаружили в 1924 году в Омской области России. Исследования предполагают, что миграционные маршруты птиц включали степи Казахстана, а основными местами зимовки были мелководные пресноводные экосистемы вокруг Средиземного моря. Одним из таких мест было северное Марокко, где и произошло последнее надёжное наблюдение вида.

Причины исчезновения кроншнепа остаются до конца неясными. Основными факторами называют разрушение мест обитания, вызванное интенсивным ведением сельского хозяйства, и ухудшение условий в местах зимовки и миграции. Несмотря на это, тонкоклювый кроншнеп остаётся символом уязвимости редких видов, требующих особого внимания.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.

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