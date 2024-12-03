Почему тонкоклювый кроншнеп остаётся символом уязвимости

Как сельское хозяйство повлияло на исчезновение редкого вида

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris), вид, который не наблюдали почти 30 лет, вероятно, полностью вымер. Недавние исследования показывают, что вероятность его исчезновения составляет 96%. В последний раз достоверное наблюдение за этой птицей было зафиксировано в 1995 году в Марокко. Попытки найти свидетельства существования вида с тех пор не увенчались успехом.

Орнитологи неоднократно сообщали о возможных встречах с тонкоклювым кроншнепом. Например, в 2001 году в Венгрии якобы было зафиксировано его присутствие. Однако это наблюдение считается ненадёжным международными организациями. Официального заявления о вымирании вида от МСОП (Международного союза охраны природы) пока не последовало. Это связано с необходимостью сохранять природоохранные меры, которые могут быть отменены в случае признания вида вымершим.

Исторически тонкоклювый кроншнеп был редким видом с малоизученными местами гнездования. Последнее задокументированное гнездо обнаружили в 1924 году в Омской области России. Исследования предполагают, что миграционные маршруты птиц включали степи Казахстана, а основными местами зимовки были мелководные пресноводные экосистемы вокруг Средиземного моря. Одним из таких мест было северное Марокко, где и произошло последнее надёжное наблюдение вида.

Причины исчезновения кроншнепа остаются до конца неясными. Основными факторами называют разрушение мест обитания, вызванное интенсивным ведением сельского хозяйства, и ухудшение условий в местах зимовки и миграции. Несмотря на это, тонкоклювый кроншнеп остаётся символом уязвимости редких видов, требующих особого внимания.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.

