Важность социализации щенка. Как обеспечить здоровое развитие питомца?

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно социализировать щенка

Вы можете знакомить щенка с другими животными и людьми в возрасте примерно 3-12 недель.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Чтобы правильно социализировать щенка, знакомьте малыша с новыми местами, запахами и звуками. Это поможет ему познавать мир и меньше бояться нового. Подкрепляйте положительные эмоции щенка лакомствами и похвалой.

Важно подкреплять хорошее поведение наградами. Установите границы дозволенного и научите щенков командам "стоп" и "нет".

Постепенно приучайте щенка к новым людям в семье. Собака не должна бояться людей и должна иметь возможность познакомиться с ними. Постепенно выводите щенка на улицу и знакомьте его с окружающим миром — запахами, звуками.

Чтобы социализировать щенка, чередуйте нахождение на поводке в людных местах со свободным выгулом и играми с другими собаками. Также полезно приучить питомца к поездкам на общественном транспорте.

Будет полезно, если ваши друзья согласятся погладить щенка во время прогулки и угостить малыша лакомством. Если вам сложно справиться с воспитанием и социализацией щенка самостоятельно, важно обратиться за помощью к дрессировщику собак.

Уточнения

Социализа́ция — процесс интеграции человека как индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.



