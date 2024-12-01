Важность социализации щенка. Как обеспечить здоровое развитие питомца?

Вы можете знакомить щенка с другими животными и людьми в возрасте примерно 3-12 недель.
Чтобы правильно социализировать щенка, знакомьте малыша с новыми местами, запахами и звуками. Это поможет ему познавать мир и меньше бояться нового. Подкрепляйте положительные эмоции щенка лакомствами и похвалой.
Важно подкреплять хорошее поведение наградами. Установите границы дозволенного и научите щенков командам "стоп" и "нет".
Постепенно приучайте щенка к новым людям в семье. Собака не должна бояться людей и должна иметь возможность познакомиться с ними. Постепенно выводите щенка на улицу и знакомьте его с окружающим миром — запахами, звуками.
Чтобы социализировать щенка, чередуйте нахождение на поводке в людных местах со свободным выгулом и играми с другими собаками. Также полезно приучить питомца к поездкам на общественном транспорте.
Будет полезно, если ваши друзья согласятся погладить щенка во время прогулки и угостить малыша лакомством. Если вам сложно справиться с воспитанием и социализацией щенка самостоятельно, важно обратиться за помощью к дрессировщику собак.
Социализа́ция — процесс интеграции человека как индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
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