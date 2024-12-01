Как поддержать здоровье собаки зимой: важные советы по питанию

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Зима — это время холодов, снега и зимних радостей, но также и период, когда владельцы собак должны уделять особое внимание питанию своих четвероногих друзей. Как правильно кормить собаку в это время года?

Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в пакете корма

Увеличение калорийности корма

Зимой собаки чаще подвергаются холоду и требуют больше энергии для поддержания своего тепла. Поэтому важно увеличить калорийность рациона. Это особенно актуально для активных собак и тех, кто проводит много времени на улице. Обратите внимание на следующие рекомендации:

кормление высококалорийным кормом. Вы можете выбрать специальный зимний корм, который содержит больше жиров и белков. Такие корма обеспечивают необходимую энергию и помогают поддерживать тепло;

добавление дополнительных ингредиентов. Если вы готовите еду самостоятельно, можно добавить в рацион более калорийные продукты, такие как рыбий жир, оливковое масло или немного орехов, если это безопасно для вашего питомца.

Поддержка водного баланса

Зимой воздух в помещениях часто становится более сухим, что может привести к обезвоживанию вашей собаки. Несмотря на то, что снег может казаться источником воды, животные не всегда пьют достаточно. Вот несколько советов по поддержанию водного баланса:

постоянное наличие свежей воды. Убедитесь, что у собаки всегда есть доступ к чистой и свежей воде. Зимой это особенно важно, поскольку многие собаки могут не подойти к миске из-за холода;

добавление воды в корм. Если у вашей собаки сухой корм, попробуйте добавлять теплую воду или бульон в ее рацион. Это увеличит потребление жидкости и сделает корм более аппетитным.

Внимание к особенностям пород и возрасту

Не забывайте, что зимнее питание может варьироваться в зависимости от породы, возраста и состояния здоровья вашей собаки. Разные собаки имеют различные требования к питанию, и это необходимо учитывать:

порода и размер. Крупные собаки, такие как овчарки или лабрадоры, могут требовать большего количества корма, чем маленькие породы, такие как чихуахуа. Также учтите уровень активности собаки — чем активнее ваша собака, тем больше ей потребуется энергии;

возраст и состояние здоровья. Щенки и пожилые собаки могут иметь особые потребности в питательных веществах. Щенкам может потребоваться специализированный корм, а старшим собакам — диета, направленная на поддержание суставов. Если у вашей собаки есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу рациона.

Зима — это время, когда правильное питание вашей собаки становится особенно важным. Увеличение калорийности рациона, поддержание водного баланса и учет особенностей породы и возраста помогут вашему питомцу сохранить здоровье и активность в холодное время года. Заботьтесь о своих четвероногих друзьях, и они ответят вам преданностью и любовью!