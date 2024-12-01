Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Марина Девятова рассказала о кризисе в браке: спим отдельно
Собака глотает еду, как будто завтра не наступит: проблема может быть в выдержке
Бывший муж Климовой готов драться за артистку даже спустя пять лет после развода
Важность социализации щенка. Как обеспечить здоровое развитие питомца?
Как сохранить здоровье кожи в зимний период и избежать сухости
Почему картонка перед радиаторной решёткой может привести к пожарной опасности
Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность
Как Амазонка помогает бороться с респираторными заболеваниями
Мировой рынок готовится к новым пошлинам Дональда Трампа

Как собака общается с человеком? Интересные факты

1:13
Зоосфера

Как собака общается с человеком

Основным инструментом общения у собак является невербальный язык, то есть язык тела. Наши питомцы используют целые комплексы знаков и движений для обозначения своих намерений.

Собака
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака

Человеку важно понимать основные сигналы собаки, различать дружелюбное настроение и дискомфорт у животного. Собаки часто кладут морду на колени хозяина и прижимаются к нему, чтобы получить тепло и любовь. Животные также часто виляют хвостом, когда они счастливы и эмоционально возбуждены.

Мелкие породы комфортно себя чувствуют на руках, крупные животные просто лежат, прислонившись к хозяину. Такое поведение указывает на желание быть как можно ближе к любимому хозяину и означает сильную привязанность питомца к человеку.

Как собаки общаются друг с другом

Человек не понимает многого из того, какие сигналы подает собака. Это связано с тем, что собаки общаются друг с другом с помощью запахов, поз, звуков, тактильных контактов. Люди могут судить о позе животного и слышать звук, но они не смогут обнаружить запах.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу
Еда и рецепты
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу Аудио 
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Запад нашёл фраера ушастого. Для узурпатора Зеленского наступают очень тяжёлые дни Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Последние материалы
Почему картонка перед радиаторной решёткой может привести к пожарной опасности
Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность
Как Амазонка помогает бороться с респираторными заболеваниями
Мировой рынок готовится к новым пошлинам Дональда Трампа
Преимущества столешниц с защитным покрытием для кухни
Автосервисы и парковки: где ваши данные могут попасть к угонщикам
Как термоядерная энергия изменит мир уже через год
Григорий Лепс отругал одного их зрителей на концерте: будешь потом в туалете смотреть?
Тефлоновая сковорода — это угроза для всей семьи
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.