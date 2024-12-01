Как собака общается с человеком? Интересные факты

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как собака общается с человеком

Основным инструментом общения у собак является невербальный язык, то есть язык тела. Наши питомцы используют целые комплексы знаков и движений для обозначения своих намерений.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака

Человеку важно понимать основные сигналы собаки, различать дружелюбное настроение и дискомфорт у животного. Собаки часто кладут морду на колени хозяина и прижимаются к нему, чтобы получить тепло и любовь. Животные также часто виляют хвостом, когда они счастливы и эмоционально возбуждены.

Мелкие породы комфортно себя чувствуют на руках, крупные животные просто лежат, прислонившись к хозяину. Такое поведение указывает на желание быть как можно ближе к любимому хозяину и означает сильную привязанность питомца к человеку.

Как собаки общаются друг с другом

Человек не понимает многого из того, какие сигналы подает собака. Это связано с тем, что собаки общаются друг с другом с помощью запахов, поз, звуков, тактильных контактов. Люди могут судить о позе животного и слышать звук, но они не смогут обнаружить запах.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



