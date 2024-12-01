Как собака общается с человеком? Интересные факты

Основным инструментом общения у собак является невербальный язык, то есть язык тела. Наши питомцы используют целые комплексы знаков и движений для обозначения своих намерений.
Человеку важно понимать основные сигналы собаки, различать дружелюбное настроение и дискомфорт у животного. Собаки часто кладут морду на колени хозяина и прижимаются к нему, чтобы получить тепло и любовь. Животные также часто виляют хвостом, когда они счастливы и эмоционально возбуждены.
Мелкие породы комфортно себя чувствуют на руках, крупные животные просто лежат, прислонившись к хозяину. Такое поведение указывает на желание быть как можно ближе к любимому хозяину и означает сильную привязанность питомца к человеку.
Человек не понимает многого из того, какие сигналы подает собака. Это связано с тем, что собаки общаются друг с другом с помощью запахов, поз, звуков, тактильных контактов. Люди могут судить о позе животного и слышать звук, но они не смогут обнаружить запах.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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