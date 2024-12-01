В каких случаях не стоит гладить собаку по голове? Советы кинологов

Когда не стоит гладить собаку по голове

Большинство собак не любят, когда их гладят по голове, потому что это чувствительная зона. В этом случае животное даст вам знать о своем дискомфорте. Например, питомец может отстраниться, подать звуковой сигнал или сделать грустную морду. Не стоит гладить собаку по голове, если животное прижимает уши, поджимает хвост или облизывает нос.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Питомец также может замирать, казаться напряженным или рычать, показывая зубы. Это сигналы о том, что трогать собаку не стоит, животное этого не хочет и может вас укусить.

Почему собаки не любят, когда к их голове прикасаются

Собака может быть просто напугана резким или внезапным появлением руки над головой, особенно от незнакомца или кого-то, кого вы плохо знаете. Чтобы познакомиться с животным, лучше всего просто позволить ему понюхать вашу руку.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



