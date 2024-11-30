В Омске открыто производство бронежилетов для служебных собак из зоны СВО

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мастерицы-волонтёры из Омской области начали шить бронежилеты для собак, которые служат в зоне СВО. Об этом сообщает «Царьград».

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ служебная собака

В 2022 году после начала спецоперации работники Дома культуры Увало-Ядринского сельского поселения стали собирать гумпомощь. Кроме того, они начали шить одежду, создавать окопные свечи, плести маскировочные сети.

Прошедшей весной росгвардейцы из Омска передали просьбу о том, что служебным собакам нужны бронежилеты. Они отправляются с хозяевами в зону боевых действий.

Волонтеры целый месяц создавали первый бронежилет, так как его не так просто сшить. Необходимо было и подобрать подходящий материал, и изучить конструкцию. Эксперименты длились долго. Но у мастериц все получилось. На бронежилетах есть и нашивки с кличками, и карманы на спине.

Защитные костюмы имеют 18 слоев кевлара. Они эффективно смогут защищать от пуль пистолетов и от осколков. Их вес составляет не более 5 килограмм, что вполне по силам служебной собаке.

Уточнения

Бронежиле́т (бронево́й жиле́т, БЖ) — элемент (жилет) броневой индивидуальной защиты человека, обеспечивающий защиту торса человека от воздействия холодного и огнестрельного оружия.



