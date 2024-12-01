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Драма в суде: сможет ли Ниби остаться с людьми

1:02
Зоосфера

В США разгорается судебная борьба за судьбу бобрихи по имени Ниби. Её спасли ещё детёнышем, и всё детство она провела в природоохранной организации, окружённая заботой людей.

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бобр валит дерево

Там Ниби стала настоящей звездой благодаря своей харизме и популярным видеороликам, которые сделали её любимицей тысяч поклонников.

Теперь власти намерены вернуть её в дикую природу, ссылаясь на существующий регламент. Однако зоозащитники настаивают, что Ниби больше не приспособлена к жизни в дикой среде и не хочет покидать людей.

Сторонники Ниби собрали 25 тысяч подписей за то, чтобы она осталась под опекой человека, и даже заручились поддержкой губернатора. Несмотря на это, вопрос её будущего решает суд.

Для зоозащитников это дело стало символом борьбы за права животных, выросших в неволе. Решение суда может стать прецедентом, влияющим на судьбу таких животных в будущем.

Уточнения

Бобры́ (лат. Castor от др.-греч. κάστωρ «бобр» ← κάστον «древесина») — род млекопитающих из отряда грызунов. Делится на два вида — обыкновенный бобр (Castor fiber), обитающий в зоне от Атлантического побережья до Прибайкалья и Монголии, и канадский бобр (Castor canadensis) — в Северной Америке

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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