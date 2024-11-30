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Может ли кошка не узнать своего хозяина? Интересные факты

Зоосфера

Может ли кошка вас не узнать

Так как у кошек хорошо развита долговременная память, они могут запоминать людей, различные места и события на долгие годы.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Однако все зависит от того, какую роль играл человек в жизни питомца. Если это любимый хозяин, то кошка будет помнить человека всю жизнь. Если вы не играли для кошки никакой важной роли, животное вас не запомнит.

Интересно, что если вы встретите кошку, животное узнает вас второй раз в течение 16 часов — именно столько хватает их кратковременной памяти.

Как понять, что кошка выбрала вас своим хозяином

Кошка считает вас своим хозяином, если она стремится к близкому контакту. Например, трется о ноги, руки, подходит лечь и поспать рядом с вами.

Питомец также старается не выпускать человека из поля зрения, часто садясь, чтобы мог вас видеть. Кошки, которые привязаны к человеку, любят следовать за ним или следить за его движениями. Питомец также может синхронизировать ритмы сна с любимым человеком.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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