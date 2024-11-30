Почему кошка кусается? Расшифровка кошачьего языка

Для кошек характерен взаимное кусание. Это модель поведения, при которой животные очищают друг друга от грязи и насекомых в знак дружбы.
Поэтому во время гигиенических процедур кошки не только вылизывают шерсть, но и слегка кусают кожу, чтобы раздавить мелких насекомых. Поэтому из-за этого инстинкта животное может укусить человека во время "груминга". Такое поведение питомцев можно объяснить тем, что они очень любят человеческое внимание.
Когда кошке скучно и хозяин не реагирует на питомца, это может вызвать у животного недовольство, обиду и злость. Из-за этого кошка может напасть на вас и укусить, что привлечет ваше внимание.
Еще одна причина, по которой кошки кусают своих хозяев — желание показать, кто главнее. Так они добиваются подчинения своих сородичей. Кошки стараются действовать с людьми, демонстрируя силу и агрессию, так как это присуще инстинкту. Поэтому кошка может подойти и укусить без причины, чтобы показать свой авторитет.
Кроме того, кошки могут кусаться, когда им больно. Ведь боль провоцирует страх и желание защитить себя. Именно поэтому кошка кусается, когда вы ее гладите и случайно надавливаете на больное место. Если такое поведение не характерно для вашего питомца, вам следует отвезти кошку к ветеринару, чтобы найти причину беспокойства.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.