Говорящий попугай дома: этапы обучения для любителей птиц

Попугаи — уникальные птицы, способные подражать человеческой речи, звукам и мелодиям. Они давно завоевали популярность среди любителей животных. Однако вопрос, как научить попугая говорить, волнует многих.
Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Попугай
Можно ли научить попугая говорить
Да, попугаев можно обучить речи. Их речь не будет осознанной: они воспроизводят только услышанное. Обучение требует времени, терпения и соблюдения правил.
Быстрых результатов ждать не стоит, иногда первые слова появляются лишь спустя несколько месяцев или даже год.
Какие попугаи легче обучаются
К обучению лучше всего поддаются следующие виды:
Жако: могут запомнить до 500 слов и целые стихи.
Амазоны: легко обучаются сотне слов за короткий срок.
Волнистыепопугаи: самые "болтливые", но их речь часто неразборчива.
Кореллы: отлично подражают музыке и звукам.
Труднее всего научить говорить неразлучников и ожереловых попугаев.
Почему попугаи говорят
Эта способность объясняется схожестью их речевого аппарата с человеческим. Попугаи стремятся подражать хозяину, чтобы наладить контакт и привлечь внимание.
Как научить попугая говорить: 8 основных правил
Начинать обучение должен один человек: это упрощает запоминание голоса.
Проводите уроки в тишине: отвлекающие факторы мешают концентрации.
Выбирайте одно время для занятий: так у попугая сформируется привычка.
Начните с простых слов: предпочтительно с букв "а", "о", "т", "к", "р", "п", "ш".
Проявляйте терпение: нельзя повышать голос или раздражаться.
Используйте ассоциации: сочетайте слова с действиями, например "привет" при входе.
Хвалите питомца: вознаграждайте лакомством или словесно.
Говорите с эмоциями: это привлекает внимание птицы.
Когда начинать обучение
Лучше всего начинать обучение молодого попугая в возрасте 4-8 месяцев. Юные птицы быстрее адаптируются к голосу хозяина и охотнее повторяют слова.
Основные ошибки
Часто владельцы допускают ошибки, из-за которых обучение не дает результата:
Ждать быстрых результатов: обучение требует времени и терпения.
Проводить уроки в плохом настроении: попугаи чувствуют негатив и перестают взаимодействовать.
Забрасывать занятия: регулярность — ключ к успеху.
Как продлить жизнь попугая
Долголетие попугая зависит от правильного питания. В рационе должны быть фрукты, овощи, зелень и зерновые. Уход и внимание помогут сохранить здоровье птицы.
Уточнения
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам.