Говорящий попугай дома: этапы обучения для любителей птиц

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Попугаи — уникальные птицы, способные подражать человеческой речи, звукам и мелодиям. Они давно завоевали популярность среди любителей животных. Однако вопрос, как научить попугая говорить, волнует многих.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

Можно ли научить попугая говорить

Да, попугаев можно обучить речи. Их речь не будет осознанной: они воспроизводят только услышанное. Обучение требует времени, терпения и соблюдения правил.

Быстрых результатов ждать не стоит, иногда первые слова появляются лишь спустя несколько месяцев или даже год.

Какие попугаи легче обучаются

К обучению лучше всего поддаются следующие виды:

Жако : могут запомнить до 500 слов и целые стихи.

: могут запомнить до 500 слов и целые стихи. Амазоны : легко обучаются сотне слов за короткий срок.

: легко обучаются сотне слов за короткий срок. Волнистые попугаи : самые "болтливые", но их речь часто неразборчива.

: самые "болтливые", но их речь часто неразборчива. Кореллы: отлично подражают музыке и звукам.

Труднее всего научить говорить неразлучников и ожереловых попугаев.

Почему попугаи говорят

Эта способность объясняется схожестью их речевого аппарата с человеческим. Попугаи стремятся подражать хозяину, чтобы наладить контакт и привлечь внимание.

Как научить попугая говорить: 8 основных правил

Начинать обучение должен один человек : это упрощает запоминание голоса.

: это упрощает запоминание голоса. Проводите уроки в тишине : отвлекающие факторы мешают концентрации.

: отвлекающие факторы мешают концентрации. Выбирайте одно время для занятий : так у попугая сформируется привычка.

: так у попугая сформируется привычка. Начните с простых слов : предпочтительно с букв "а", "о", "т", "к", "р", "п", "ш".

: предпочтительно с букв "а", "о", "т", "к", "р", "п", "ш". Проявляйте терпение : нельзя повышать голос или раздражаться.

: нельзя повышать голос или раздражаться. Используйте ассоциации : сочетайте слова с действиями, например "привет" при входе.

: сочетайте слова с действиями, например "привет" при входе. Хвалите питомца : вознаграждайте лакомством или словесно.

: вознаграждайте лакомством или словесно. Говорите с эмоциями: это привлекает внимание птицы.

Когда начинать обучение

Лучше всего начинать обучение молодого попугая в возрасте 4-8 месяцев. Юные птицы быстрее адаптируются к голосу хозяина и охотнее повторяют слова.

Основные ошибки

Часто владельцы допускают ошибки, из-за которых обучение не дает результата:

Ждать быстрых результатов : обучение требует времени и терпения.

: обучение требует времени и терпения. Проводить уроки в плохом настроении : попугаи чувствуют негатив и перестают взаимодействовать.

: попугаи чувствуют негатив и перестают взаимодействовать. Забрасывать занятия: регулярность — ключ к успеху.

Как продлить жизнь попугая

Долголетие попугая зависит от правильного питания. В рационе должны быть фрукты, овощи, зелень и зерновые. Уход и внимание помогут сохранить здоровье птицы.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам.

