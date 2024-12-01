Кошки-терапевты: могут ли они чувствовать болезни

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие верят, что кошки способны лечить своих хозяев, забирая болезни на себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Научных доказательств этому нет, однако их влияние на здоровье человека действительно существует. Кошки могут помогать справляться со стрессом, поднимать настроение и даже способствовать облегчению боли.

Как кошки влияют на здоровье

Ученые установили, что владельцы кошек имеют ряд преимуществ для здоровья:

Снижение риска болезней сердц а: у владельцев кошек реже диагностируют сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты. Это может быть связано с более низким уровнем стресса и стабильным артериальным давлением.

а: у владельцев кошек реже диагностируют сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты. Это может быть связано с более низким уровнем стресса и стабильным артериальным давлением. Снятие стресса : гладить кошку, сидящую рядом, помогает успокоиться и повышает выработку окситоцина, который улучшает настроение и устойчивость к стрессу.

: гладить кошку, сидящую рядом, помогает успокоиться и повышает выработку окситоцина, который улучшает настроение и устойчивость к стрессу. Социализация детей : кошки помогают детям развивать эмпатию, чувство ответственности и навыки общения, что особенно полезно для детей с РАС.

: кошки помогают детям развивать эмпатию, чувство ответственности и навыки общения, что особенно полезно для детей с РАС. Видео с кошками: даже просмотр роликов с участием котиков способен вызывать положительные эмоции.

Есть ли риски

Несмотря на плюсы, владение кошкой имеет и свои недостатки:

Аллергия : до 20% взрослых страдают аллергией на кошек. Симптомы могут варьироваться от насморка до затруднения дыхания.

: до 20% взрослых страдают аллергией на кошек. Симптомы могут варьироваться от насморка до затруднения дыхания. Инфекции : кошки могут переносить болезни, такие как токсоплазмоз и болезнь кошачьих царапин. Соблюдение гигиены помогает минимизировать риски.

: кошки могут переносить болезни, такие как токсоплазмоз и болезнь кошачьих царапин. Соблюдение гигиены помогает минимизировать риски. Психические расстройства: некоторые исследования связывают владение кошкой с повышенным риском шизофрении из-за токсоплазмы, хотя это не доказано окончательно.

Могут ли кошки чувствовать болезни

Есть множество историй о том, как кошки якобы предупреждали своих владельцев о заболеваниях. Например, кошка из Великобритании помогла своей хозяйке обнаружить рак молочной железы.

Ученые предполагают, что кошки могут:

Улавливать изменения запахов : обоняние кошек столь же острое, как у собак.

: обоняние кошек столь же острое, как у собак. Реагировать на эмоции : кошки замечают изменения в поведении человека при недомоганиях.

: кошки замечают изменения в поведении человека при недомоганиях. Чувствовать тепло: болезни часто сопровождаются локальным повышением температуры, что привлекает питомцев.

Кошки в медицине

Кошки активно используются в терапии:

Фелинотерапия : кошек-терапевтов привлекают для помощи детям с особенностями развития, пациентам с ДЦП и пожилым людям. Эти животные снимают стресс, уменьшают чувство одиночества и помогают в реабилитации.

: кошек-терапевтов привлекают для помощи детям с особенностями развития, пациентам с ДЦП и пожилым людям. Эти животные снимают стресс, уменьшают чувство одиночества и помогают в реабилитации. Эмоциональная поддержка: некоторые кошки официально получают статус emotional support animal и помогают своим владельцам справляться с тревогой или депрессией.

Где работают кошки-терапевты

В России и за рубежом существуют центры, где кошки помогают людям:

Ростов-на-Дону : Центр фелинотерапии занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

: Центр фелинотерапии занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Санкт-Петербург : проект Pet-friendly-burg работает с хосписами и домами престарелых.

: проект Pet-friendly-burg работает с хосписами и домами престарелых. Москва: котокафе проводит сеансы для детей с аутизмом и другими нарушениями.

Научных доказательств исцеляющих способностей кошек мало, но их положительное влияние на психоэмоциональное состояние и здоровье владельцев очевидно.

Кошки дарят спокойствие, радость и чувство уюта, что уже делает их уникальными "лекарями".

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

