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Кошки-терапевты: могут ли они чувствовать болезни

3:38
Зоосфера

Многие верят, что кошки способны лечить своих хозяев, забирая болезни на себя.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Научных доказательств этому нет, однако их влияние на здоровье человека действительно существует. Кошки могут помогать справляться со стрессом, поднимать настроение и даже способствовать облегчению боли.

Как кошки влияют на здоровье

Ученые установили, что владельцы кошек имеют ряд преимуществ для здоровья:

  • Снижение риска болезней сердца: у владельцев кошек реже диагностируют сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты. Это может быть связано с более низким уровнем стресса и стабильным артериальным давлением.
  • Снятие стресса: гладить кошку, сидящую рядом, помогает успокоиться и повышает выработку окситоцина, который улучшает настроение и устойчивость к стрессу.
  • Социализация детей: кошки помогают детям развивать эмпатию, чувство ответственности и навыки общения, что особенно полезно для детей с РАС.
  • Видео с кошками: даже просмотр роликов с участием котиков способен вызывать положительные эмоции.

Есть ли риски

Несмотря на плюсы, владение кошкой имеет и свои недостатки:

  • Аллергия: до 20% взрослых страдают аллергией на кошек. Симптомы могут варьироваться от насморка до затруднения дыхания.
  • Инфекции: кошки могут переносить болезни, такие как токсоплазмоз и болезнь кошачьих царапин. Соблюдение гигиены помогает минимизировать риски.
  • Психические расстройства: некоторые исследования связывают владение кошкой с повышенным риском шизофрении из-за токсоплазмы, хотя это не доказано окончательно.

Могут ли кошки чувствовать болезни

Есть множество историй о том, как кошки якобы предупреждали своих владельцев о заболеваниях. Например, кошка из Великобритании помогла своей хозяйке обнаружить рак молочной железы.

Ученые предполагают, что кошки могут:

  • Улавливать изменения запахов: обоняние кошек столь же острое, как у собак.
  • Реагировать на эмоции: кошки замечают изменения в поведении человека при недомоганиях.
  • Чувствовать тепло: болезни часто сопровождаются локальным повышением температуры, что привлекает питомцев.

Кошки в медицине

Кошки активно используются в терапии:

  • Фелинотерапия: кошек-терапевтов привлекают для помощи детям с особенностями развития, пациентам с ДЦП и пожилым людям. Эти животные снимают стресс, уменьшают чувство одиночества и помогают в реабилитации.
  • Эмоциональная поддержка: некоторые кошки официально получают статус emotional support animal и помогают своим владельцам справляться с тревогой или депрессией.

Где работают кошки-терапевты

В России и за рубежом существуют центры, где кошки помогают людям:

  • Ростов-на-Дону: Центр фелинотерапии занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
  • Санкт-Петербург: проект Pet-friendly-burg работает с хосписами и домами престарелых.
  • Москва: котокафе проводит сеансы для детей с аутизмом и другими нарушениями.

Научных доказательств исцеляющих способностей кошек мало, но их положительное влияние на психоэмоциональное состояние и здоровье владельцев очевидно.

Кошки дарят спокойствие, радость и чувство уюта, что уже делает их уникальными "лекарями".

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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