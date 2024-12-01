Кошки-терапевты: могут ли они чувствовать болезни

Многие верят, что кошки способны лечить своих хозяев, забирая болезни на себя.
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот
Научных доказательств этому нет, однако их влияние на здоровье человека действительно существует. Кошки могут помогать справляться со стрессом, поднимать настроение и даже способствовать облегчению боли.
Как кошки влияют на здоровье
Ученые установили, что владельцы кошек имеют ряд преимуществ для здоровья:
Снижение риска болезней сердца: у владельцев кошек реже диагностируют сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты. Это может быть связано с более низким уровнем стресса и стабильным артериальным давлением.
Снятие стресса: гладить кошку, сидящую рядом, помогает успокоиться и повышает выработку окситоцина, который улучшает настроение и устойчивость к стрессу.
Социализация детей: кошки помогают детям развивать эмпатию, чувство ответственности и навыки общения, что особенно полезно для детей с РАС.
Видео с кошками: даже просмотр роликов с участием котиков способен вызывать положительные эмоции.
Есть ли риски
Несмотря на плюсы, владение кошкой имеет и свои недостатки:
Аллергия: до 20% взрослых страдают аллергией на кошек. Симптомы могут варьироваться от насморка до затруднения дыхания.
Инфекции: кошки могут переносить болезни, такие как токсоплазмоз и болезнь кошачьих царапин. Соблюдение гигиены помогает минимизировать риски.
Психические расстройства: некоторые исследования связывают владение кошкой с повышенным риском шизофрении из-за токсоплазмы, хотя это не доказано окончательно.
Могут ли кошки чувствовать болезни
Есть множество историй о том, как кошки якобы предупреждали своих владельцев о заболеваниях. Например, кошка из Великобритании помогла своей хозяйке обнаружить рак молочной железы.
Ученые предполагают, что кошки могут:
Улавливать изменения запахов: обоняние кошек столь же острое, как у собак.
Реагировать на эмоции: кошки замечают изменения в поведении человека при недомоганиях.
Чувствовать тепло: болезни часто сопровождаются локальным повышением температуры, что привлекает питомцев.
Кошки в медицине
Кошки активно используются в терапии:
Фелинотерапия: кошек-терапевтов привлекают для помощи детям с особенностями развития, пациентам с ДЦП и пожилым людям. Эти животные снимают стресс, уменьшают чувство одиночества и помогают в реабилитации.
Эмоциональная поддержка: некоторые кошки официально получают статус emotional support animal и помогают своим владельцам справляться с тревогой или депрессией.
Где работают кошки-терапевты
В России и за рубежом существуют центры, где кошки помогают людям:
Ростов-на-Дону: Центр фелинотерапии занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Санкт-Петербург: проект Pet-friendly-burg работает с хосписами и домами престарелых.
Москва: котокафе проводит сеансы для детей с аутизмом и другими нарушениями.
Научных доказательств исцеляющих способностей кошек мало, но их положительное влияние на психоэмоциональное состояние и здоровье владельцев очевидно.
Кошки дарят спокойствие, радость и чувство уюта, что уже делает их уникальными "лекарями".
Уточнения
Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.