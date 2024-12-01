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Запор у собаки: как помочь питомцу и избежать серьезных осложнений

2:35
Зоосфера

Запор у собаки — это задержка дефекации более двух суток у взрослых и одного дня у щенков.

Английский бульдог
Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Английский бульдог

Это не просто неприятность, но и угроза здоровью, так как может привести к интоксикации, разрыву кишечника и другим серьезным осложнениям. Поэтому важно знать причины, симптомы и методы лечения.

Как распознать запор у собаки

Симптомы запора:

  • Твердый и вздутый живот.
  • Отказ от еды, жажда.
  • Рвота, температура.
  • Безрезультатные попытки сходить в туалет.
  • Сухие, плотные фекалии неправильной формы.

Причины запора

Болезни внутренних органов: патологии кишечника, печени, поджелудочной железы, новообразования.

  • Ошибки в питании: избыток костей, белка, недостаток клетчатки.
  • Гельминты: закупорка кишечника паразитами.
  • Беременность: сдавливание кишечника растущей маткой.
  • Инородные тела: проглоченные предметы или шерсть.
  • Малоподвижный образ жизни и ожирение: замедление перистальтики.
  • Медикаменты: побочные эффекты лекарств.
  • Недостаток воды: твердый кал из-за обезвоживания.
  • Стресс: перемены или нервное напряжение.
  • Возраст: ослабление перистальтики у пожилых собак.

Когда можно помочь собаке дома

  • Задержка длится менее двух суток.
  • Питомец чувствует себя удовлетворительно.

Методы помощи:

  • Вазелиновое масло: по 1 ч. л. для мелких, 1 ст. л. для средних и 2-3 ст. л. для крупных собак 2-3 раза в день.
  • Клизма: только при навыке, используйте воду комнатной температуры.
  • Кисломолочные продукты: кефир, свекла, растительное масло в рационе.

Если симптомы сохраняются, срочно обратитесь к ветеринару.

Когда нужна помощь ветеринара

  • Запор длится более двух дней.
  • Сильное вздутие, боль, кровь в кале.

Диагностика включает анализы, УЗИ, рентген, а лечение может включать слабительные препараты, капельницы или хирургическое вмешательство.

Профилактика запора

  • Сбалансированное питание.
  • Активный образ жизни.
  • Доступ к свежей воде.
  • Дегельминтизация 2 раза в год.
  • Избегание стрессов.

Регулярные осмотры у ветеринара помогут выявить скрытые проблемы на ранних стадиях.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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