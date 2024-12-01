Запор у собаки: как помочь питомцу и избежать серьезных осложнений
2:35
Запор у собаки — это задержка дефекации более двух суток у взрослых и одного дня у щенков.
Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Английский бульдог
Это не просто неприятность, но и угроза здоровью, так как может привести к интоксикации, разрыву кишечника и другим серьезным осложнениям. Поэтому важно знать причины, симптомы и методы лечения.
Как распознать запор у собаки
Симптомы запора:
- Твердый и вздутый живот.
- Отказ от еды, жажда.
- Рвота, температура.
- Безрезультатные попытки сходить в туалет.
- Сухие, плотные фекалии неправильной формы.
Причины запора
Болезни внутренних органов: патологии кишечника, печени, поджелудочной железы, новообразования.
- Ошибки в питании: избыток костей, белка, недостаток клетчатки.
- Гельминты: закупорка кишечника паразитами.
- Беременность: сдавливание кишечника растущей маткой.
- Инородные тела: проглоченные предметы или шерсть.
- Малоподвижный образ жизни и ожирение: замедление перистальтики.
- Медикаменты: побочные эффекты лекарств.
- Недостаток воды: твердый кал из-за обезвоживания.
- Стресс: перемены или нервное напряжение.
- Возраст: ослабление перистальтики у пожилых собак.
Когда можно помочь собаке дома
- Задержка длится менее двух суток.
- Питомец чувствует себя удовлетворительно.
Методы помощи:
- Вазелиновое масло: по 1 ч. л. для мелких, 1 ст. л. для средних и 2-3 ст. л. для крупных собак 2-3 раза в день.
- Клизма: только при навыке, используйте воду комнатной температуры.
- Кисломолочные продукты: кефир, свекла, растительное масло в рационе.
Если симптомы сохраняются, срочно обратитесь к ветеринару.
Когда нужна помощь ветеринара
- Запор длится более двух дней.
- Сильное вздутие, боль, кровь в кале.
Диагностика включает анализы, УЗИ, рентген, а лечение может включать слабительные препараты, капельницы или хирургическое вмешательство.
Профилактика запора
- Сбалансированное питание.
- Активный образ жизни.
- Доступ к свежей воде.
- Дегельминтизация 2 раза в год.
- Избегание стрессов.
Регулярные осмотры у ветеринара помогут выявить скрытые проблемы на ранних стадиях.
Уточнения
Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру