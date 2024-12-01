Запор у собаки: как помочь питомцу и избежать серьезных осложнений

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Запор у собаки — это задержка дефекации более двух суток у взрослых и одного дня у щенков.

Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Английский бульдог

Это не просто неприятность, но и угроза здоровью, так как может привести к интоксикации, разрыву кишечника и другим серьезным осложнениям. Поэтому важно знать причины, симптомы и методы лечения.

Как распознать запор у собаки

Симптомы запора:

Твердый и вздутый живот.

Отказ от еды, жажда.

Рвота, температура.

Безрезультатные попытки сходить в туалет.

Сухие, плотные фекалии неправильной формы.

Причины запора

Болезни внутренних органов: патологии кишечника, печени, поджелудочной железы, новообразования.

Ошибки в питании : избыток костей, белка, недостаток клетчатки.

: избыток костей, белка, недостаток клетчатки. Гельминты : закупорка кишечника паразитами.

: закупорка кишечника паразитами. Беременность : сдавливание кишечника растущей маткой.

: сдавливание кишечника растущей маткой. Инородные тела : проглоченные предметы или шерсть.

: проглоченные предметы или шерсть. Малоподвижный образ жизни и ожирение : замедление перистальтики.

: замедление перистальтики. Медикаменты : побочные эффекты лекарств.

: побочные эффекты лекарств. Недостаток воды : твердый кал из-за обезвоживания.

: твердый кал из-за обезвоживания. Стресс : перемены или нервное напряжение.

: перемены или нервное напряжение. Возраст: ослабление перистальтики у пожилых собак.

Когда можно помочь собаке дома

Задержка длится менее двух суток.

Питомец чувствует себя удовлетворительно.

Методы помощи:

Вазелиновое масло : по 1 ч. л. для мелких, 1 ст. л. для средних и 2-3 ст. л. для крупных собак 2-3 раза в день.

: по 1 ч. л. для мелких, 1 ст. л. для средних и 2-3 ст. л. для крупных собак 2-3 раза в день. Клизма : только при навыке, используйте воду комнатной температуры.

: только при навыке, используйте воду комнатной температуры. Кисломолочные продукты: кефир, свекла, растительное масло в рационе.

Если симптомы сохраняются, срочно обратитесь к ветеринару.

Когда нужна помощь ветеринара

Запор длится более двух дней.

Сильное вздутие, боль, кровь в кале.

Диагностика включает анализы, УЗИ, рентген, а лечение может включать слабительные препараты, капельницы или хирургическое вмешательство.

Профилактика запора

Сбалансированное питание.

Активный образ жизни.

Доступ к свежей воде.

Дегельминтизация 2 раза в год.

Избегание стрессов.

Регулярные осмотры у ветеринара помогут выявить скрытые проблемы на ранних стадиях.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

