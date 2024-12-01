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Провода под атакой: как защитить технику и питомца

2:17
Зоосфера

Кошки — одни из самых любимых домашних питомцев. Они радуют своим обществом, но иногда доставляют хозяевам хлопоты.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Один из распространенных проблемных моментов — привычка грызть провода. Это может привести не только к порче техники, но и к травмам у самого животного.

Если котенок грызет провода

Для маленьких котят такое поведение естественно. Они похожи на малышей, у которых режутся зубы, что сопровождается неприятными ощущениями. Котята стремятся найти жесткие предметы, чтобы облегчить дискомфорт.

Чтобы защитить провода и помочь котенку, можно предпринять несколько шагов:

  • Предложить питомцу игрушки, напоминающие провода.
  • Уделять больше времени играм с котенком.
  • Пересмотреть рацион и сбалансировать корм.

Лучший вариант — убрать все провода из зоны доступа, чтобы малыш к ним не добрался.

Почему взрослый кот грызет провода

Иногда привычка остается у котов и во взрослом возрасте. Несмотря на возраст, кошки остаются любопытными и активными, а болтающиеся провода вызывают у них интерес.

Что можно предпринять:

  • Спрятать провода: закрепите их на стенах или уберите в специальные короба. Зарядные устройства прячьте после использования.
  • Использовать отпугивающие запахи: обработайте провода веществами с неприятным для кошки ароматом: соком алоэ, цитрусовых, горчицей или лавандовым маслом. Отлично подойдет кожура лимона или специальные спреи, такие как «Антигрызин».
  • Игрушки: наполните дом предметами, которые можно жевать и грызть: жесткие игрушки помогают массировать десны, чистить и шлифовать зубы.

Поиск недостающих элементов

Иногда привычка грызть провода вызвана нехваткой витаминов или минералов. Попробуйте подобрать сбалансированный корм или приобрести специальные витамины для кошек, которые имеют форму твердых палочек или таблеток.

Гарантии защиты проводов

Полной гарантии того, что кошка перестанет интересоваться проводами, нет. Однако изоляция и скрытие проводов остаются самым надежным способом защиты.

Уточнения

Провод - электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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