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Простое руководство для владельцев: кошачьи уколы без стресса

2:47
Зоосфера

Уколы для кошек — важная часть лечения, которую может освоить любой владелец.

Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Несмотря на то, что процедура может казаться сложной, соблюдение простых правил и уверенность в своих действиях помогут выполнить инъекцию без стресса для вас и вашего питомца.

  • Для уколов кошкам используют одноразовые стерильные шприцы. Объем шприца подбирается в зависимости от дозы препарата:
  • Для внутримышечных уколов часто применяют 1–2 мл шприцы.
  • Для объемных подкожных инфузий — 10 мл шприцы.
  • Если объем лекарства менее 1 мл, лучше использовать инсулиновый шприц с короткой иглой, что особенно удобно для новичков.

Подготовка к инъекции

Расположите кошку на удобной высоте, например, на невысоком столе.
Наберите лекарство в шприц перед фиксацией животного.

Соблюдайте следующие правила:

  • Не смешивайте препараты в одном шприце, если этого не рекомендовал ветеринар.
  • Проверьте название и дозировку лекарства, чтобы избежать путаницы.
  • Убедитесь, что в шприце нет пузырьков воздуха.

Внутримышечные инъекции

Для внутримышечных уколов чаще всего выбирают область бедра.

  • Уложите кошку на бок, держа голову под левой рукой.
  • Для фиксации нервных животных используйте плотное покрывало или полотенце, оставляя открытыми только голову и заднюю часть туловища.
  • Укол делается в бедренную мышцу под углом, вводя иглу на глубину не более 1 см. Препарат вводите медленно.

После завершения процедуры полностью извлеките иглу и только затем отпустите животное.

Инъекции в плечо

Для внутримышечного введения также подходит плечо. Техника аналогична уколу в бедро, но важно правильно определить место в области плечевой мышцы, прощупав лопатку.

Подкожные инъекции

Подкожные уколы чаще всего выполняются в холку из-за низкой чувствительности кожи в этой области.

  • Зажмите кожную складку между большим и указательным пальцем.
  • Введите иглу под углом, чтобы она находилась под кожей.
  • Препарат вводите медленно.

Осложнения после уколов

  • Легкая болезненность или хромота — нормальная реакция, которая проходит за несколько дней.
  • Небольшое кровотечение также не требует вмешательства.

Научившись делать уколы самостоятельно, вы сможете быстрее помогать своему питомцу в случае необходимости. Главное — сохранять спокойствие и следовать рекомендациям. С вашей заботой и вниманием кошка перенесет лечение легко и безболезненно.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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