Простое руководство для владельцев: кошачьи уколы без стресса

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уколы для кошек — важная часть лечения, которую может освоить любой владелец.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Несмотря на то, что процедура может казаться сложной, соблюдение простых правил и уверенность в своих действиях помогут выполнить инъекцию без стресса для вас и вашего питомца.

Для уколов кошкам используют одноразовые стерильные шприцы. Объем шприца подбирается в зависимости от дозы препарата:

Для внутримышечных уколов часто применяют 1–2 мл шприцы.

Для объемных подкожных инфузий — 10 мл шприцы.

Если объем лекарства менее 1 мл, лучше использовать инсулиновый шприц с короткой иглой, что особенно удобно для новичков.

Подготовка к инъекции

Расположите кошку на удобной высоте, например, на невысоком столе.

Наберите лекарство в шприц перед фиксацией животного.

Соблюдайте следующие правила:

Не смешивайте препараты в одном шприце, если этого не рекомендовал ветеринар.

Проверьте название и дозировку лекарства, чтобы избежать путаницы.

Убедитесь, что в шприце нет пузырьков воздуха.

Внутримышечные инъекции

Для внутримышечных уколов чаще всего выбирают область бедра.

Уложите кошку на бок, держа голову под левой рукой.

Для фиксации нервных животных используйте плотное покрывало или полотенце, оставляя открытыми только голову и заднюю часть туловища.

Укол делается в бедренную мышцу под углом, вводя иглу на глубину не более 1 см. Препарат вводите медленно.

После завершения процедуры полностью извлеките иглу и только затем отпустите животное.

Инъекции в плечо

Для внутримышечного введения также подходит плечо. Техника аналогична уколу в бедро, но важно правильно определить место в области плечевой мышцы, прощупав лопатку.

Подкожные инъекции

Подкожные уколы чаще всего выполняются в холку из-за низкой чувствительности кожи в этой области.

Зажмите кожную складку между большим и указательным пальцем.

Введите иглу под углом, чтобы она находилась под кожей.

Препарат вводите медленно.

Осложнения после уколов

Легкая болезненность или хромота — нормальная реакция, которая проходит за несколько дней.

Небольшое кровотечение также не требует вмешательства.

Научившись делать уколы самостоятельно, вы сможете быстрее помогать своему питомцу в случае необходимости. Главное — сохранять спокойствие и следовать рекомендациям. С вашей заботой и вниманием кошка перенесет лечение легко и безболезненно.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.

