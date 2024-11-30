Ночное зрение собак: почему их глаза сияют в темноте

Глаза собаки – это глаза настоящего хищника, приспособленные для выслеживания и охоты. Но знаете ли вы, насколько сильно их зрение отличается от человеческого?
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Собака с мячиком
Разберем любопытные факты о том, как видят наши четвероногие друзья.
Анатомия и защита глаз собаки
Три века на одном глазу: кроме верхнего и нижнего века, у собак есть третье веко, расположенное во внутреннем углу глаза. Оно защищает глаз от пыли и инородных предметов, а также помогает увлажнять его.
Собака видит всей сетчаткой: в отличие от человека, чье зрение сфокусировано в центре сетчатки, собака использует всю поверхность сетчатки. Это позволяет ей реже вращать глазами при слежении за движущимися объектами.
Особый слой – тапетум: за сетчаткой у собак находится тапетум, отражающий свет. Этот слой улучшает зрение в темноте и позволяет питомцу различать движущиеся объекты при слабом освещении. Именно благодаря тапетуму глаза собаки светятся в темноте.
Как собаки видят цвета
Меньше колбочек: у собаки всего 1,2 млн. колбочек, тогда как у человека их около 6 млн. Это объясняет, почему собаки видят хуже людей.
Два типа колбочек: собаки различают только желто-зеленые и фиолетово-синие оттенки. Красно-оранжевые цвета они не воспринимают.
Красное на зеленом фоне: такие комбинации собакам сложно различить. Например, красный мяч на траве будет слабо заметен. Однако питомец определит его по яркости или с помощью нюха.
Зрение в темноте
Больше палочек: у собак в три раза больше палочек, чем у людей. Это позволяет им отлично видеть в условиях слабого освещения.
Ночное зрение: в полумраке собака способна разглядеть движущийся объект на расстоянии до 800 метров, но неподвижный объект в 100 метрах остается для нее невидимым.
Тапетум и породы: размер тапетума зависит от породы. У охотничьих собак он развит лучше, чем у декоративных пород
Угол обзора и периферическое зрение
Широкий угол обзора: поле зрения собаки охватывает около 250 градусов, что на 60 градусов больше, чем у человека.
Это связано с формой глаза: у людей поле зрения круглое, а у собак – вытянутое в горизонтальную эллипсоидную форму.
Посадка глаз: у собак с широко посаженными глазами (например, борзые) угол обзора больше, чем у пород с близко посаженными глазами, таких как мопсы или бульдоги.
Интересные детали
Светящиеся глаза: тапетум – причина того, что глаза собак светятся в темноте.
Абсолютная темнота: несмотря на отличное ночное зрение, в полной темноте собака, как и человек, ничего не видит. Для различения объектов нужен хотя бы минимальный источник света.
Зрение собаки идеально адаптировано к охоте и выживанию. Они видят мир иначе, чем люди, но их способности, особенно в темноте, впечатляют.
Понимание этих особенностей поможет вам лучше заботиться о вашем питомце, выбирая подходящие игрушки и правильно организуя его пространство.
Уточнения
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.