Как выбрать спальное место для щенка? Следуйте этим советам

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Где должен спать щенок

Щенки должны спать в тёплом месте, без сквозняков. Можно выбрать лежанку небольшого размера. Вы даже можете разместить для маленького питомца несколько спальных мест по всему дому. Таким образом, щенок сможет самостоятельно выбрать наиболее комфортное место для сна.

Фото: flickr.com by leisergu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Щенок

Например, вы можете установить лежанку в тихом месте рядом с вами или вашей спальней. Лежанка в гостиной или любом другом месте, где вы проводите вечера и отдыхаете, также является хорошей идеей. Таким образом у щенка будет возможность находиться рядом, и он будет чувствовать себя в безопасности.

Лежанка в спальне — оптимальный вариант для маленького питомца. Таким образом вы будете и слышать, и видеть собаку. Со временем можно постепенно перемещать собаку и лежанку в более удобное место. Однако для этого животное должно подрасти и не бояться спать в одиночестве.

Как уложить щенка спать всю ночь

На первых порах, когда щенок чрезмерно беспокоится и не хочет, чтобы его оставляли одного, поставьте лежанку рядом с кроватью, где вы спите. Например, на полу в спальне. Ложитесь спать в одно и то же время, опустите руку, чтобы успокоить щенка. Помните, что запрещено брать животное в постель, чтобы успокоить его.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



