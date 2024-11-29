Могут ли собаки испытывать вину или стыд перед своими хозяевами? Самое популярное заблуждение

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Могут ли собаки чувствовать вину и стыд

Семьдесят четыре процента владельцев собак считают, что их собаки чувствуют вину, но специалисты по поведению животных говорят, что собаки не способны испытывать чувство вины или стыда за то, что они сделали.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Согласно многочисленным исследованиям, собаки не способны испытывать чувство вины и стыда. Эти эмоции им приписывают люди. Все дело в том, что собаки не обладают абстрактным мышлением, поэтому не стоит удивляться, что у вашего питомца отсутствуют такие понятия, как совесть, мораль, добро и зло. Вот почему собаки не умеют чувствовать себя виноватыми.

Какие эмоции испытывают собаки

Собаки могут испытывать основные эмоции — радость, волнение, грусть, удивление, страх, гнев, злость. Однако собаки не способны испытывать более сложные чувства, такие как чувство вины. Эксперты по животным считают, что собаки больше реагируют на тон голоса и язык тела, чем на то, что они плохо себя ведут.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



