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Какие жесты кошки действительно понимают

2:11
Зоосфера

Принято считать, что домашние животные способны понимать человека даже без слов. Например, собаки хорошо запоминают команды и жесты своих владельцев.

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

С кошками же дело обстоит сложнее. Однако исследования показывают, что эти грациозные создания тоже способны реагировать на определенные человеческие жесты. Английские ученые выяснили, какие именно.

Жесты, которые понимают кошки

1. Указание пальцем или ладонью на объект

Кошки способны реагировать на жест, когда владелец указывает пальцем или ладонью на определенный предмет. Этот сигнал они могут интерпретировать как однозначную команду, например: "Посмотри сюда" или "Подойди сюда". Ученые сравнивают это с человеческим жестом, который дети начинают понимать в возрасте 9-12 месяцев.

2. Призывная команда "место"

Некоторые кошки воспринимают движение ладонью или пальцем как указание, что им нужно находиться в конкретной точке, подобно команде "место" для собак.

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 200 кошек. Владельцы указывали на миски с едой или пустые миски, жестом показывая, куда подойти. Результаты оказались неожиданными: только 9 из 200 животных откликнулись на жесты. Это подтверждает, что кошки могут понимать команды, но их реакция во многом зависит от индивидуальных особенностей и характера.

Интересные факты

Другие животные. Козы, лошади и даже свиньи также способны распознавать подобные жесты и реагировать на них.
Сравнение с собаками. В отличие от кошек, большинство собак с легкостью реагируют на указания хозяина.

Почему не все кошки реагируют

Кошки по своей природе менее склонны к подчинению, чем собаки. Они независимы и часто игнорируют команды, если не видят в этом выгоды для себя. Тем не менее, при регулярном общении и тренировке даже кошку можно научить реагировать на жесты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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